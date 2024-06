Mercado Livre adota medidas para ajudar vendedores da plataforma no RS

A gigante argentina e líder do e-commerce na América do Sul, Mercado Livre (ML), lançou um pacote de medidas para vendedores, os chamados sellers, que usam a plataforma no Rio Grande do Sul, para reduzir impactos das inundações para esses empreendedores.

Muitos foram afetados pelas cheias, comprometendo a atividades em pontos físicos, ou foram prejudicados por suspensões de vendas e entregas pela plataforma em maio devido a dificuldades para fazer a operação logística. A ML retomou na semana passada despacho de encomendas e comercialização pelo marketplace para o Estado.

desconto de 15% na comissão paga ao e-commerce, mais visibilidade a produtos na página principal do canal digital e condições na operação em centros de distribuição. Após a retomada do fluxo de saída de encomendas no centro de distribuição em Sapucaia do Sul , a companhia comunicou, em nota, que darána, mais visibilidade a produtos na página principal do canal digital e condições na operação em centros de distribuição.

As medidas vão durar dois meses, valendo desde esta quinta-feira (6). A ML explica que na página de entrada (home) os usuários serão direcionados para produtos originários do Estado, por meio de uma tag que vai facilitar a localização de mercadorias no marketplace.

Em nota, a plataforma diz que os vendedores gaúchos terão bonificações em Product Ads (ferramentas de publicidade digital) de R$ 500 este mês. Penalizações foram congeladas no Fulfillment e houve liberação de mais espaço para armazenamento nos centros de distribuição aos vendedores do Rio Grande do Sul.

Outra ação é o congelamento da reputação dos sellers "para que não sofram com avaliações negativas ao longo do último mês", explica a plataforma.

A Mercado Pago, que integra a ML, está dando desconto de 1% na antecipação de recebíveis e "melhores condições de negociação de créditos ativos", diz a companhia. Outra ação envolve descontos na comissão de Mercadoshop, plataforma de lojas virtuais do Meli, para empreendedores do Rio Grande do Sul.

A companhia diz que voltou a coletar pacotes dos vendedores em 97% das regiões e fazer entregas em 95% das áreas de cobertura. As vendas para o Estado também voltaram, mas ainda não são para todo o território. A companhia diz que reavalia diariamente a condições das vias e acessos para restabelecer em 100% a comercialização.

"É de fundamental importância prestar o maior apoio possível aos nossos vendedores, colaboradores e população em geral para mitigar o impacto econômico na região”, comenta, na nota, a vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre, Julia Rueff.