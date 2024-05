Mercado Livre retoma operações no Rio Grande do Sul

Após ter interrompido uma parte de suas atividades no Rio Grande do Sul por causa das enchentes, o Mercado Livre segue reativando suas operações. Vias de acesso a alguns galpões foram inundadas, motoristas ficaram sem acesso a vendedores para coleta de pacotes e o principal Centro de Distribuição no Estado ficou parcialmente alagado, sem prejudicar a área em que os produtos são armazenados. O Mercado Livre tem 10 operações no RS, como em Porto Alegre e no município de Sapucaia do Sul. Nas duas últimas semanas, a empresa voltou a coletar pacotes junto aos vendedores localizados nas zonas mais acessíveis e também retomou gradualmente as vendas na plataforma: 76,3% das regiões com as entregas sendo realizadas e mais de 90% das coletas estão funcionando para todo o Rio Grande do Sul. O Mercado Livre informa que, ao passo que a situação se regularizar nas áreas atingidas e com revisão diária da operação, as vendas serão ampliadas para 100%.