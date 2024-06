No Ponto: Dia dos Namorados em shoppings, CDL Caxias e Lugano

> Dia dos Namorados: Em Canoas, o Canoas Shopping tem a campanha Amor de Viagem, com viagens para Natal e Maceió, no Brasil, e Punta Cana, na República Dominicana. Clientes podem trocar notas acima de R$ 250,00 por cupons com sorteios no sábado (8) e nos 12 e 29. No ParkShopping Canoas, quem gastar acima de R$ 250,00 concorre a cinco vales-compras de R$ 10 mil cada para serem usados nas lojas do complexo. Acima de R$ 750,00, ganha bolsa térmica personalizada (uma por CPF). O Gravataí Shopping vai sortear 10 câmeras Fujifilm Instax Mini 12. Para ajudar vítimas das enchentes, a cada número da sorte gerado, R$ 1,00 será doado para compra de cobertores para famílias atingidas. A ação vale para compras acima de R$ 200,00. O Passo Fundo Shopping lançou a campanha Juntos Vamos Multiplicar o Amor, com ingressos para o cinema, sorteio de correntes folheadas a ouro (gastos acima de R$ 200,00) e arrecadação de doações para desabrigados das enchentes. No BarraShoppingSul, em Porto Alegre, tem sorteio de um Jeep Commander, troca de notas acima de R$ 250,00. O cadastro é pelo aplicativo Multi. Clientes que gastarem acima de R$ 750,00 levam uma mochila da Levi’s (uma por CPF).

> Pesquisa da CDL de Caxias do Sul aponta que os moradores vão gastar, em média, R$ 258,42 com presentes no Dia dos Namorados, alta de 3,7% em relação à data de 2023. Mais: 43,1% das pessoas planeja gastar com presente e 53,3% fará isso uma semana antes da data.

> A Chocolate Lugano adotou o selo "Produto Feito no Rio Grande do Sul" em produtos para valorizar o que é feito pelos gaúchos.