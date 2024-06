Livraria perde 80 mil livros nas enchentes

A cena é chocante. Uma montanha de livros na calçada em frente à Livraria Santos, no Quarto Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre. Se não fosse a inundação que aflige regiões da Capital e milhares de negócios, os livros antes "novos" deveriam estar nas prateleiras, à espera dos leitores: "perdi 80 mil livros. Eles não estão mais à venda, pois ficaram muito tempo em contato com a lama e o esgoto, sem condições de consumo", descreve o proprietário da rede com 17 unidades em diversas cidades gaúchas, Jonatas Santos: "livro quando molha um pouco incha e inviabiliza a leitura. No nosso depósito, entrou mistura de lodo com lama, e os livros ficaram 15 dias sob a água". A situação das empresas e expectativa pela liberação de recursos suficientes à reconstrução e retomada mobilizam empresários do Quarto Distrito, onde fica a livraria. "Monitorávamos todos os dias para tentar entrar, mas a água não baixava. Foi muito agoniante isso", acrescenta ele.

Duas lojas foram as mais afetadas pela inundação: a da avenida Brasil, na Capital (da montanha de livros na calçada) e do Canoas Shopping, que reabriu no último sábado, após ficar 20 dias fechada. Quem volta ao empreendimento não diz que, dias antes, livros estavam destruídos. A fachada, com entrada em forma de torre de livros, segue o padrão da rede. O shopping fica no bairro Mathias Velho, o maior da cidade e que foi arrasado pelas cheias. Santos conta ainda que a filial do Pontal Shopping, na orla do Guaíba, em Porto Alegre, fechou por uma semana. O livreiro ainda está contabilizando as perdas, mas passou à coluna Minuto Varejo o que é efeito direto das cheias (danos materiais). Segundo ele, são R$ 850 mil em livros (entre as duas lojas) e R$ 450 mil em móveis e estrutura física. O prejuízo total entre livros e estrutura soma R$ 1,3 milhão. Mas a perda financeira também é gerada em outra frente, inserida no contexto geral da atual tragédia climática: "todas as lojas foram afetadas pela baixa venda, muitas ficaram fechadas ou tiveram horários reduzido e funcionários tiveram perdas", lista Santos.

A expectativa agora é por recursos dos governos, tanto federal como estadual. "Acompanhamos todos dizendo que não faltaria ajuda para reconstrução das empresas, que teria Pronampe, como na pandemia", cita o livreiro. Mas o que acabou de ser anunciado para operação de crédito por meio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil não agradou em nada Santos. "Para nosso desespero, a informação é que o limite máximo seria de R$ 150 mil. Este valor é irrisório, é uma vergonha, diante das perdas que a maioria das empresas teve. Entendemos que seria até 60% do faturamento. Se o teto é o Simples Nacional, que é o meu caso, seria cerca de R$ 2,8 milhões", estima o proprietário da rede. "O que eu vou fazer com R$ 150 mil? Com este dinheiro, não faço nem os meus móveis. A indignação dos empresários é muito grande. O governo federal tem dinheiro para muitas coisas e agora que o Rio Grande do Sul está precisando oferecem esta palhaçada", revolta-se o livreiro: "era uma coisa e o que está vindo é outra. O recurso tem de ser compatível com a realidade do que vamos precisar."