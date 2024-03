No Ponto: UGG no RS, ProSuper, Zaffari, São João, Shopee, Leckerhaus e SIM

> A UGG, das botinhas de frio e fundada por surfistas nos Estado Unidos, será a próxima marca internacional a entrar no Iguatemi Porto Alegre. A Danki, de tênis, também entar no mix. No Iguatemi ainda, tem até sábado, a feira de artesanato do Projeto Incomum, com produtos diferentes e não encontrados em lojas convencionais.

> A Rede ProSuper, criada pelo UniSuper para "empoderar" mercados de bairro e noticiada em primeira mão pela coluna, terá mais quatro lojas em abril: Nova Santa Rita (Super Popular), Osório (Supermercado Borba) e Gravataí (duas unidades do Supermercado Pereira). Até o fim do ano, a meta é chegar a 20 pontos. O Macrozatti (foto), de Alvorada, foi o primeiro virar a chave em dezembro de 2023.

> O Grupo Zaffari já pode começar as obras do seu atacarejo Cestto em Viamão. A licença de instalação foi entregue pelo prefeito da cidade, Nilton Magalhães, ao diretor de Expansão do Zaffari, Cláudio Zaffari. O Cestto vai ser erguido na região de Viamópolis, na RS-040. Perto da loja, o concorrente Comercial Zaffari vai construir um Stok Center. Viamão já tem Atacadão (Carrefour) e Fort (grupo Pereira) no mesmo traçado.

> A Farmácia São João abre nova filial nesta quinta-feira em Guaíba. No dia, cliente que gastar R$ 100,00 tem cashback de R$ 25,00, nos primeiros 200 clientes, avisa a rede.

> A Shopee abriu primeiro Centro de Distribuição (CD) em Gravataí, no complexo da GLP. Mais na coluna digital: https://bit.ly/43x7b8p. A edição impressa do caderno Logística traz o conteúdo na próxima terça-feira.

> A confeitaria Leckerhaus, que fica no bairro Bela Vista, na Capital, comandada pelas irmãs Luciana Giron e Bárbara Carrion, prepara novidade na linha de biscoiteria e expansão de lojas.

> A feira Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais voltam de 4 a 14 de abril, das 10h às 21h, os eventos unindo varejo e diversão ocuparão os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

> A rede de postos SIM vai abrir mais duas operações na Capital, as duas na Zona Sul, e suas lojas de conveniência, que também estão em expansão.