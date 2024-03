Duas marcas internacionais estão entre 10 estreias no BarraShoppingSul

Nespresso, Amaro e Colombo BarraShoppingSul reage com duas grifes da cena de moda e maquiagem com fama mundial. Duas marcas internacionais entram no mix de um dos maiores shopping centers de Porto Alegre. Após perder marcas como a, oreage com duas grifes da

A MAC, de origem canadense, e a Boss, do grupo alemão Hugo Boss, entram no roteiro de opções de consumidores do empreendimento, informou a direção à coluna.

Além das duas grifes, outras oito marcas vêm por aí. Uma delas é a Lofty Style que entra na esquina deixada pela Nespresso. Será a primeira unidade da loja de moda feminina no Rio Grande do Sul.

A Boss, diz o shopping, deve abrir no início do segundo semestre de 2024.

"A operação do Barra terá foco no vestuário masculino e será a terceira no RS e a 45ª loja da marca no País", informa, por bota, o Barra, empreendimento que pertence ao grupo Multiplan, mesmo dono do ParkShopping Canoas, na cidade vizinha à Capital, na Região Metropolitana.



A 50ª unidade da marca de maquiagem no Brasil já está no complexo. "A proposta é ter o serviço de maquiagem como centro de tudo", define o Barra, na nota.



A lista de estreias tem ainda Adcos, Cidadania Já, Espaço Facial, Granado, Prime Fitness Food, Me.linda e Ultra Academia.

Outra unidade que abriu no Barra este ano foi a Youu Concept, salão de beleza com corte de cabelo, primeiro da Truss Professional no Estado, já noticiado pelo Minuto Varejo.