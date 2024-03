Marca de moda feminina ocupará vaga da Nespresso no BarraShoppingSul

A vaga deixada pela Nespresso, da gigante Nestlé, no shopping center da Zona Sul de Porto Alegre já tem destino. Uma marca de varejo de moda que vai estrear no Rio Grande do Sul vai ocupar o espaço em uma das esquinas dos corredores do BarraShoppingSul.

Saem as cápsulas de café e entram vestidos, calças e outros modelitos femininos, além de acessórios e itens de decoração. A Softystyle tem operações em oito capitais, entre elas Curitiba, no Sul. Também tem unidades da marca São Paulo (maior número de pontos), Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador Recife e Fortaleza, segundo listagem no site da marca.

A coluna já solicitou mais informações tanto para o Barra como da varejista.





Fecharam recentemente no BarraShoppingSul também a Amaro e Colombo, que segue expansão para cidades do interior, principalmente no Paraná.

A Nespresso, aberta em 2019, fechou em 26 de fevereiro, alegando "planejamento estratégico", mas garantiu, em nota enviada à coluna, que vê "grande potencial de crescimento no Rio Grande do Sul". A marca tem 33 lojas no Brasil. A única do Estado agora fica no Iguatemi Porto Alegre.

As desativações das três marcas ocorreram bem na virada de fevereiro para março.

A maior rede de eletrodomésticos do Sul do Brasil fechou a única filial que ainda mantinha em shopping na Capital no começo de março. A rede já havia feito isso em anos passados, encerrando megastores em complexos como o Praia de Belas e Iguatemi. O alto custo do aluguel e outros itens para se manter neste tipo de empreendimento teriam levado a varejista, com sede em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a entregar o ponto ao Barra.

Amaro, que ficava no Nível Jockey do Barra, onde abriu em 2021 e operava em frente à loja da Nike, não tem mais unidades no Estado. A Já a, que ficava no Nível Jockey do Barra, onde abriu em 2021 e operava em frente à loja da Nike, não tem mais unidades no Estado. A operação seguia conceito de guide shop , apoiando a retirada de compras dos canais digitais, e era uma das apostas para ganhar mercado no Sul.

A coluna buscou a Amaro para saber o que motivou o fechamento e aguarda retorno. A rede enfrenta dificuldades, e, em 2023, chegou a abrir processo de recuperação extrajudicial.