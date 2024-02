Via, atacarejo do catarinense Passarela, estreia em Porto Alegre

grupo Passarela estrear seu Via em Porto Alegre. A unidade teve aporte de R$ 70 milhões, segundo o grupo. Os supermercadistas catarinenses lideram a abertura de atacarejos em 2024 no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. É só ver a agenda da largada do ano. O grupo Pereira abriu o terceiro Fort no fim de janeiro em Caxias do Sul . Agora é a vez do conterrâneo. A unidade teve, segundo o grupo.

Será a quinta unidade da bandeira no Estado e 10ª da Via Atacadista. Ou seja, metade das unidades da varejista catarinense já está em território gaúcho.

Comercial Zaffari, anunciou a abertura da 31ª unidade do Stok Center e primeira de 2024 em São Borja, em março. O Macromix, do grupo Unidasul, prepara loja em Imbé, no Litoral Norte. No lado sul do rio Mampituba (que divide RS e SC e desagua no Ocenao Atlântico), a líder de atacarejos do mercado regional, aem São Borja, em março. Oprepara loja, no Litoral Norte.

A rede Peruzzo, de Bagé, também terá nova loja do Ecomix, prevista para Santiago, após ter comprado unidade de outro operador do setor na cidade no Centro do Estado. A coluna vai lançar mais detalhes sobre as novidades dos negócios do Peruzzo em outro conteúdo.

A nova loja do Passarela inaugura em 6 de março na avenida Assis Brasil, 8.600, na Zona Norte. A previsão do grupo é começar a funcionara às 8h. Ali, bem perto tem o concorrente Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo, e Atacadão, da maior varejista brasileira que é de capital francês, o Carrefour Brasil.

O grupo do Oeste de Santa Catarina destaca a localização, com acesso para a Zona Norte e ainda para vizinhança da Região Metropolitana, devido ao acesso pelo viaduto que liga à BR-290 (freeway).

O empreendimento tem mais de 13,9 mil metros quadrados de área construída em terreno 28 mil mil meros quadrados, segundo o grupo. São 4,6 mil metros quadrados de área de venda. São quase 300 vagas no estacionamento. A loja tem mix demais de 10 mil itens.

Além de Porto Alegre, o Via já está em Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. O supermercado de vizinhança da bandeira Passarela tem filiais em Erechim e Lajeado. O grupo soma 16 lojas e cerca de 3 mil funcionários. Na Capital, são cerca de 200 vagas.

Aliás, o Passarela é da cidade de Concórdia, vizinha de Erechim, que fica no lado gaúcho, atravessando o rio Uruguai. Outra marca varejista da localidade onde nasceu a Sadia, hoje BRF, gigantona de alimentação, da pizza pronta à proteína animal (frango mais suíno), é a Pittol Calçados, maior rede do segmento em Santa Catarina que abriu, em 2023, na Capital, e já está em outras localidades do Estado.