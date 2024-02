Fold NYC Pizza abre em shopping da Zona Sul de Porto Alegre

Operações de gastronomia se multiplicam em Porto Alegre em diversos cardápios e o ano recém começou. Agora a marca de pizzaria que se inspirou no estilo de serviço nova-iorquino abre em Porto Alegre sua sétima unidade - quatro na Capital e as demais fora. A Fold NYC Pizza Style estreia nesta terça-feira (27) no BarraShoppingSul, na Zona Sul.

LEIA MAIS: Fold Pizza abre 6ª loja e prepara mais duas para 2024

A unidade fica na área chamada de Baixo Barra, no Nível Guaíba, e onde estão diversas marcas de gastronomia. A Fold explora o serviço com base no slice, fatia, em inglês, de pizza. A operação é própria, explica um dos sócios do negócio, Diogo Thomé.

A loja ocupa 50 metros quadrados. São seis funcionários na operação. Depois da nova filial, os donos da Fold já começam a preparar a sétima pizzaria da rede. Thomé adianta que será na Zona Norte da Capital, com abertura provável em junho.

ao bairro Bom Fim , na rua Fernandes Vieira, bem pertinho da avenida Osvaldo Aranha. A marca abriu em dezembro passado na rua 24 de Outubro . Em junho, a Fold chegouna rua Fernandes Vieira,bem pertinho da avenida Osvaldo Aranha.

Na rede, são cinco unidades próprias (incluindo a nova) e duas franquias, uma em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e outra em Macapá, capital do Amapá, no Norte do País.

Sobre a localização, tão distante, os sócios -proprietários dizem que foi uma "oportunidade de mercado". "Identificamos franqueados que queriam muito e poderiam representar a marca", explica Diogo Thomé, um dos três sócios da rede.

As outras lojas próprias ficam no Pátio 24, na rua 24 de Outubro, para o lado do bairro Auxiliadora e a primeira a ser aberta, em 2019, e em Canoas.

Manhattan tem fila em pizzaria de slice

Em Nova York, principalmente em Manhattan, essas pizzarias costumam ficar em pequenos pontos de grande fluxo, com uma área interna onde é feito o pedido e a retirada da "slice". Algumas mais famosas têm área para sentar. Os fornos onde são assados as pizzas inteiras ficam atras do balcão. Rapidez em fazer cada unidade e entregar é outra marca desses negócios.

Muitas unidades têm balcão ou pequenas mesinhas para se apoiar comer em pé no local. Outra característica é o preço mais em conta, entre menos de US$ 1,00 e US$ 3,50 ou US$ 4,00, entre as mais populares.

Filas são comuns nesses pontos ou lotação em alguns horários. As mais baratas seguem sabores basicões, com mais procura da fatia com molho de tomate e queijo e pepperoni, um tipo de salame mais picante.