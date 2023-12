Inspirada em Nova York, Fold Pizza abre 6ª loja e prepara mais duas para 2024

serviço de Nova York, baseado na venda de slices (fatia), ganha mais um Fold NYC Pizza Style abre esta semana em frente ao Parcão, no bairro Moinhos de Vento. Uma pizzaria inspirada no, baseado na venda de slices (fatia), ganha mais um ponto em Porto Alegre e já prepara o desembarque em mais duas novas regiões na Capital. A nova unidade da, no bairro Moinhos de Vento.

Será a sexta operação da pequena rede. O ponto estreia nesta quinta-feira (7) em uma das principais vias do bairro Moinhos de Vento, na rua 24 de Outubro, em frente ao Parcão. O ponto ocupa um quiosque de nove metros quadrados. São três funcionários. O aporte foi de R$ 100 mil.

A Fold segue o serviço "to go", no qual o cliente compra e leva para comer. As fatias vão de R$ 13,00 a R$ 18,90. O nome da rede, do inglês "dobrar", reforça o jeito de como a fatia é consumida.

Vai ser a terceira unidade na Capital. Entre as seis Fold, quatro são próprias (incluindo a nova) e duas franquias. Detalhe: as franquias ficam fora do Rio Grande do Sul, sendo uma em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e outra em Macapá, capital do Amapá, no Norte do País.

Sobre a localização, tão distante, os sócios -proprietários dizem que foi uma "oportunidade de mercado". "Identificamos franqueados que queriam muito e poderiam representar a marca", explica Diogo Thomé, um dos três sócios da rede.

As lojas próprias ficam no Pátio 24, também na 24 de Outubro, para o lado do bairro Auxiliadora e a primeira a ser aberta, em 2019, na rua Fernandes Vieira, no Bom Fim, aberta na metade deste ano, e em Canoas.

Em 2024, a Fold Pizza deve ganhar outras duas unidades que devem ser franquias. "É provável que até março tenhamos novidades, já tem projetos muito bem encaminhados", adianta Thomé.

"A tendência é de uma na Zona Sul e outra na Zona Norte. Assim, estaremos atendendo bem toda Porto Alegre", completa o sócio-proprietário.

Manhattan tem fila em pizzaria de slice

Em Nova York, principalmente em Manhattan, essas pizzarias costumam ficar em pequenos pontos de grande fluxo, com uma área interna onde é feito o pedido e a retirada da "slice". Algumas mais famosas têm área para sentar. Os fornos onde são assados as pizzas inteiras ficam atras do balcão. Rapidez em fazer cada unidade e entregar é outra marca desses negócios.

Muitas unidades têm balcão ou pequenas mesinhas para se apoiar comer em pé no local. Outra característica é o preço mais em conta, entre menos de US$ 1,00 e US$ 3,50 ou US$ 4,00, entre as mais populares.

Filas são comuns nesses pontos ou lotação em alguns horários. As mais baratas seguem sabores basicões, com mais procura da fatia com molho de tomate e queijo e pepperoni, um tipo de salame mais picante.