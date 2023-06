Com temática de Nova York, Fold Pizza abre agora no Bom Fim

Um pedaço de Nova York no coração do bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Esta é a proposta da Fold Pizza Bar, que acaba de abrir no Bom Fim. É a segunda unidade da marca, que estreou na Capital em 2019 no bairro Auxiliadora. O novo ponto opera em formato de soft opening na rua Fernandes Vieira, 656. A inauguração oficial está marcada para 22 de julho.

A marca se inspirou na maneira com que os nova-iorquinos fazem e comem pizza. O nome Fold, que é traduzida como "dobrar", em português, é uma alusão a uma das formas com que as fatias são consumidas na metrópole norte-americana.

"Um slogan com o qual a gente trabalha muito é o Fold, hold, love, que é fomentar que a pizza é algo que você pode comer de qualquer forma, e os moradores de Nova York prezam muito por essa questão de comer com a mão, no balcão em pé, de um jeito mais descontraído, tomando uma cerveja ou refri, ou mesmo saindo andando e comendo", explica um dos sócios do negócio Felipe Marrelli.

primeira unidade da Fold no bairro Auxiliadora Foi essa energia da cidade que fez com que o Bom Fim estivesse no radar dos sócios desde que resolveram abrir a, em 2019.

"Nova York é uma cidade super cosmopolita, que conversa com praticamente todas as tribos e tipos de pessoas. A gente sentia muito essa vontade de vir pra rua e ter uma loja na calçada, onde tem movimento, pessoas passando. E eu acho que, dentro de Porto Alegre, nada é mais calçada, nada é mais eclético do que o Bom Fim", conta o sócio Diogo Thomé.

A unidade teve o investimento de R$200 mil e irá empregar cinco funcionários, além de funcionar também no formato delivery. O horário de funcionamento será das 10h as 23h de domingo a quarta-feira e das 10h a meia noite de quinta-feira a sábado.

O restaurante conta com grafites que remetem a símbolos de Nova York. Foto: Ana Terra Firmino/JC

As paredes da nova unidade contam com grafites que remetem a símbolos da "Big Apple", como a estátua da liberdade, as estações de metrô e séries e filmes que se passam na cidade — como Homem Aranha, Friends e Sex and the City. O trabalho é do artista urbano Lucas Anão, que também é responsável pela arte do táxi amarelo da caixa de pizza da marca.

Os sócios destacam como um dos atrativos da Fold o tamanho das fatias individuais e o formato "gigante" da pizza de 50 centímetros. Todos os dias, a pizzaria tem a promoção de fatia do dia, com uma fatia que custa R$13,00, além de oferecer o bagel, pão em formato de anel que é uma boa pedida para o café da manhã.

Os sabores de pizza seguem o modelo enxuto oferecido pelos restaurantes de NY, contando com dez sabores fixos e um itinerante, que muda todo mês. Os sócios contam que o sabor especial é, muitas vezes, fruto de parcerias com marcas — e acreditam que o Bom Fim possa render boas combinações.

"A gente preza muito pelas colabs com alguns lugares, então nosso intuito é que a gente consiga, ainda mais indo para o Bom Fim, fazer colabs com alguém daqui, de repente lançar esse sabor novo para o mês que a gente abrir", comenta Marrelli.

Além da unidade do Bom Fim, a Fold conta com unidades próprias no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, e Canoas; uma operação licenciada na esplanada da Arena do Grêmio; e uma franquia em Balneário Camboriú (SC). Em julho, será inaugurada uma nova franquia em Macapá (AP).

"Um conceito de quando a gente desenvolveu a Fold é que ela tinha que ser muito fácil de replicar. E o que isso significa? Baixo custo de implantação, baixo custo fixo e rápido retorno. Assim, em pouco mais de três anos de loja, a gente está na terceira fixa, sempre reinvestindo no negócio", finaliza Thomé.