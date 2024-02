Starbucks e franqueada da Burger King no Brasil negociam licença de operação

Hamburguer com café? Tudo indica que este cardápio pode ser servido no Brasil, pelo menos no comando nos negócios, caso as negociações entre a licenciadora da Burger King (BK) e a Starbucks Corporation resultem no licenciamento da cafeteria no mercado brasileiro. As tratativas foram admitidas nesta quarta-feira (21) pela Zamp, franqueada master da BK e Popeys, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3, a bolsa de valores brasileira.

As conversas haviam sido noticiadas pelo jornal Valor . Como a Zamp é de capital aberto e, obviamente, este tipo de negociação afeta a cotação do capital da companhia na bolsa de valores, o grupo foi notificado pelo órgão regulador para explicar a informação.

A resposta veio em fato relevante, que ode ser acessado no site do grupo:

"A Companhia iniciou tratativas com a Starbucks Corporation envolvendo o direito de explorar a marca e desenvolver as operações da Starbucks no Brasil, não tendo sido apresentada qualquer proposta ou celebrado qualquer acordo ou contrato com a Starbucks Corporation, exceto por um acordo de confidencialidade".

Ou seja, as tratativas estão em curso, mas podem ou não evoluir para um desfecho positivo.

"A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desdobramento

relevante acerca do tema", completa o grupo, na nota.

Nesta quarta-feira, também foi lançado fato relevante anunciando que fundo árabe Mubadala passou a ser o controlador do grupo, ao passar a ter 58,2% do seu capital social. O Mubadala administra US$ 276 bilhões (R$ 1,36 trilhão) em ativos ao redor do mundo, em mais de 50 países, segundo a Folhapress.

A informação não exclui que tratativas com outros eventuais candidatos a operar a marca estejam em andamento.

A Starbucks no Brasil enfrenta percalços em sua operação devido à crise que atinge a atual operadora SouthRock (SR), em recuperação judicial (RJ) por passivo declarado de R$ 1,8 bilhão. A situação está instalada desde novembro, quando veio à tona as dificuldades.

Parte das cafeterias, que são próprias e não franquias, da SR já foram fechadas - uma delas em Porto Alegre, a que ficava na área de check-in do Aeroporto Salgado Filho. Também já problemas de abastecimento de produtos e falta de pessoal, que afetou funcionamento de unidade na Capital.

A SouthRock também detinha licença da Subway, que foi retomada pela sede norte-americana, que busca novo franqueado master. Outra marca que era gerida pela SR é o food market Eataly, que entrou e saiu da RJ. Já saíram informações, dadas pelo próprio Valor, mas ainda sem confirmação, que a operação do Eataly teria sido passada a um fundo privado.

A marca italiana de complexo de alimentação, com mercearia, cafés e restaurantes, chegou a ser anunciada, em 2022, para ter unidade no Pontal Shopping, em Porto Alegre. Mas a negociação foi abortada justamente porque a SouthRock tinha assumido a operação brasileira.

Zamp: bom ou ruim para Starbucks?

Em reportagem da Folhapress, dados de desempenho da Zamp mostram que o grupo não vem tendo bons resultados. A receita líquida de 2022 foi de R$ 3,6 bilhões, com prejuízo de R$ 41,4 milhões. Os números de 2023 ainda não foram divulgados. Segundo a agência de notícias, de janeiro a setembro "a receita operacional líquida foi de R$ 2,7 bilhões, e o prejuízo de R$ 146,1 milhões".

São 1.003 restaurantes hoje no País, entre próprios e franqueados, diz a Folhapress. A injeção de aportes da Mubadala deve melhorar as condições da operação do grupo e com perspectiva de formar uma carteira mais robusta de marcas, caso a Starbucks entre no cardápio da Zamp.