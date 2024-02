Starbucks Brasil está na mira de operadora da Burger King, dz jornal

Quem vai ficar com a rede de cafeterias Starbucks no Brasil? Um dos pivôs da crise bilionária da operadora, até agora, SouthRock, em recuperação judicial desde novembro de 2023, por passivo de quase R$ 2 bilhões, a marca norte-americana é cobiçada por outros players do ramo da alimentação no País. O nome mais recente a despontar é o da Zamp, licenciada das marcas Burger King e Popeyes.

O jornal Valor informou, em nota exclusiva, que a Zamp estaria conversando com a Starbucks International desde dezembro passado. O futuro das cafeterias é uma incógnita. Parte das unidades foi fechada, uma delas no Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. No fim de janeiro, a operadora desativou o aplicativo, cartão e o programa de pontos da marca, o Starbucks Rewards.

A coluna Minuto Varejo constatou ainda falta de materiais básicos, como tampa para copos de café, e itens do cardápio. A coluna flagrou o problema de abastecimento em unidades na Capital, como no aeroporto, e nos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sem pessoal, lojas como a do Centro de Porto Alegre fecham mais cedo.

A sede da Starbucks nos Estados Unidos não comenta sobres os problemas e indica, em nota, que o responsável é o operador, a Starbucks Brasil, que pertence à SoutRock.

O nome da Cacau Show, maior rede de lojas de chocolate do Brasil, também já foi citada em outros veículos, com um potencial candidata. A chocolataria comunicou nesta terça-feira (20) que firmou contrato de compra e venda de todas as marcas e ativos do grupo Playcenter, pioneiro no setor de parques de diversão no Brasil, diz nota da marca.