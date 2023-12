SouthRock X Starbucks: nova medida

Fãs da cafeteria Starbucks no Brasil cobram cada vez mais que outro grupo assuma a operação ou que a companhia, com sede nos Estados Unidos, tome uma atitude e rápido. O temor é de saída da marca do País. As manifestações ganharam intensidade com a mais recente medida da SouthRock (SR), licenciada da cafeteria (pelo menos, até agora) e que enfrenta recuperação judicial, o que inclui as lojas da Starbucks. Em comunicado, a empresa avisou que o programa Starbucks Rewards Brasil, com pontos para resgate, o pagamento com o cartão da marca e o aplicativo Starbucks Brasil serão descontinuados em 31 de janeiro de 2024. A notícia foi postada no Instagram da @starbucksbrasil. A nota diz que as pessoas têm prazo para resgatar as recompensas. Muitos reagiram indicando que não terão tempo para usar toda a premiação. Em nota à coluna, a SR diz que "a decisão faz parte do processo de reestruturação pelo qual a empresa passa neste momento". Ou seja, pouco explica ou nada. Uma forma de ler estas novas orientações é: a SouthRock está da operação da marca. Aliás, a Starbucks já tinha comunicado sobre a rescisão do acordo com a operadora, mas nada comenta.

O que diz a Starbucks International sobre a cafeteria no Brasil:

"Estamos cientes da decisão da SouthRock, nossa operadora licenciada no Brasil, de descontinuar o programa de fidelidade Starbucks® Rewards™ no Brasil, a opção de pagamento com cartão Starbucks e o aplicativo Starbucks Brasil como parte de sua reestruturação de operações comerciais.

A SouthRock gerencia e opera diretamente os cafés de varejo da Starbucks, incluindo desenvolvimento de lojas, operações de varejo, cadeia de suprimentos e pessoal em todo o mercado.

Entre em contato com a SouthRock sobre todas as questões relacionadas às operações de varejo da Starbucks no Brasil."

