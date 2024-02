Liquida Porto Alegre já tem data e mobiliza lojistas

"Sim, vai ter Liquida!", avisa o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, em resposta à coluna Minuto Varejo, sobre a ação. A campanha de descontos que envolve todo o comércio e serviços da Capital, considerada a mais antiga e ininterrupta do Brasil, já tem data para entrar em cena no Rio Grande do Sul.

LEIA MAIS: Liquida Porto Alegre busca reverter queda em vendas

O período vai de 23 de fevereiro a 3 de março, adianta Piva, informando ainda que o lançamento será no dia 22, na sede da entidade, no Centro Histórico da Capital. A adesão à campanha é gratuita para associado ou não associadas da CDL-POA e dá acesso a materiais promocionais.

O Liquida Porto Alegre de 2024 vai ocorrer em meio a um ambiente de expectativa sobre o comportamento dos consumidores. Na edição de 2023, foram mais de 5 mil estabelecimentos inscritos. A própria entidade mostrou esta semana, pelos dados do Indicador de Inadimplência para janeiro, que os atrasos de contas aumentaram, com a taxa alcançando recorde da série lançada no começo de 2022.

Vestuário e calçados amargaram queda de 0,7% no mês do Natal e fecharam 2023 com recuo de 6,1% no volume comercializado. O varejo restrito, que vai de combustíveis, supermercados, eletromóveis a farmácias e livrarias, As vendas de dezembro, pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE , registraram queda em um dos segmentos que mais se engajam no Liquida.de 0,7% no mês do Natal e fecharam 2023 com recuo de 6,1% no volume comercializado. O varejo restrito, que vai de combustíveis, supermercados, eletromóveis a farmácias e livrarias, teve avanço de 2,3% no ano passado

"Estamos trabalhando muito na mobilização dos lojistas e prestadores de serviços, exatamente para fazermos um Líquida ainda mais forte", aposta o dirigente. Uma das iniciativas, conta Piva, é o trabalho que o consultor de varejo gaúcho Xavier Fritsch já está fazendo, com dicas para as empresas prepararem a estratégia de como serão as promoções nos 10 dias do Liquida.

"A CDL-POA faz a ação, investe muito, mas o sucesso está muito ligado à qualidade das ofertas e à mobilização dos empresários. Estamos muito confiantes de fazer a maior de todas as liquidações", acredita o presidente da câmara lojista. "É uma oportunidade para lojistas de médio e menor portes gerarem diferenciais", avalia Vilson Noer, conselheiro da CDL-POA e presidente da Associação Gaúcha do Varejo (AGV).