Comércio do RS tem alta de 2,3% nas vendas em 2023, acima do Brasil

O comércio gaúcho teve alta de 2,3% no volume de vendas em 2023, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho do chamado varejo restrito, que reúne de postos e supermercados a farmácias e lojas, foi superior à média do Brasil, que registrou elevação de 1,7% na média do ano passado. O comércio ampliado gaúcho, com veículos, materiais de construção e atacarejos, cresceu menos, 1,2%.

No País, os três setores avançaram 2,4%. Em dezembro, no fechamento do ano passado, o varejo restrito seguiu o mesmo percentual de 12 meses, de crescimento de 2,3% no volume vendido no Estado. O ampliado teve queda de 1,9%, influenciada pelos recuos em veículos (2,7%) e de venda de materiais de construção (3,4%). Atacarejos subiram 3,5% no último mês do ano. No Brasil, o comércio restrito subiu 1,3% no último mês, e teve 0% de avanço no ampliado.

No comércio restrito, as maiores altas no mês de dezembro foram de combustíveis e lubrificantes, de 10,7%. Em 12 meses, o setor avançou 6%. Já hipermercados e supermercados, subiram 10,5%, e 4,1% em 12 meses. Outro grupo com alta foi o de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, com crescimento de 4% em dezembro e de 6% em 2023. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação registraram elevação de 22,4% no fechamento anual e 0,4% no acumulado de 12 meses.

Nos desempenhos negativos, figuraram tecidos, vestuário e calçados, com queda de 0,7% em dezembro e 6,1% no ano. Móveis e eletrodomésticos tiveram alento de 1,1% em dezembro, mas acumularam recuo de 1% no ano. Livros, jornais, revistas e papelaria despencaram 18,4% em dezembro e, em 12 meses, 12,2%. Em 12 meses, de janeiro a dezembro de 2023, veículos, motocicletas, partes e peças tiveram vendas 2,7% menores, já material de construção, -0,5%, e atacarejos, queda de 8,4%.