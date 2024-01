Shopping do Zaffari no Moinhos ganha hamburgueria gauchesca e opção de comidinha básica

A vibe gaúcha desembarcou em um dos shopping centers do Grupo Zaffari. São as duas mais recentes estreias na praça de alimentação do Moinhos Shopping, em Porto Alegre. Uma delas é o Porto Burger, com fast-food como o costelão 12 horas, e a outra é o Trópico, com comidinha e sanduíches para resolver a demanda do dia a dia.

LEIA MAIS: Livraria Paisagem abre em shopping do Zaffari em Porto Alegre

Segundo o empreendimento, o Porto Burger se enquadra em "hamburgueria artesanal" que usa itens locais. O menu é inspirado em nomes de música, como Querência Amada, e estilos de fazer o típico churrasco.

"Criei a Porto Burger com o objetivo de adicionar elementos da culinária regional ao hamburguer, despertando a memória afetiva do churrasco de domingo", diz Marcos Souza, formado em gastronomia e dono do negócio, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

O Trópico tem pratos para resolver a refeição diária, como a la minuta, peixes e filés, além de sanduíches, sobremesas e café.

Em fim de 2023, o Moinhos teve abertura de unidade do EOS Sabor Mediterrâneo, com culinária grega, e Menu Poke, franquia nacional de fresh food.