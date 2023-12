Livraria Paisagem abre em shopping do Zaffari em Porto Alegre

O varejo ligado a livros está aquecido no fim de 2023 no Rio Grande do Sul, considerando a expansão de pontos. Com um detalhe: o mercado gaúcho é alvo também de mais unidades de redes nacionais. Na Serra Gaúcha, a mineira Livraria Leitura abriu na semana passada no Villagio Caxias. Agora, a Livraria Paisagem, maior distribuidora de livros importados do País, desembarcou em um dos shopping centers do grupo Zaffari em Porto Alegre e com sua maior operação. Também é a primeira no Estado.

LEIA MAIS: Livraria Leitura abre em shopping de Caxias do Sul

No segmento, a gaúcha Livraria Santos também vem aumentando a família. A mais recente foi aberta em Caxias do Sul, no shopping Prataviera, no Centro da cidade, elevando para 17 pontos, um deles em Criciúma, em Santa Catarina, aberto em novembro, informa o proprietário da marca, Jonatas Santos.

A marca estreou no Moinhos Shopping, em 170 metros quadrados de área de venda. A loja fica no terceiro piso. Na área, abriu recentemente outro varejo, ligado a colchões e camas, de uma varejista local, a Residence Prime

Na área da livraria, tem espaço para crianças, sofás para leitura e exibição dos livros em estantes de cinco metros de altura, descreve a Airaz, gestora de shoppings e galerias comerciais do Zaffari, em nota. A gestora diz ainda que a unidade tem mais de 4 mil títulos, "com destaque para o portfólio da editora alemã de alto luxo Taschen".

A Paisagem tem mais duas unidades próprias no Rio de Janeiro. Segundo a Airaz, a marca vai abrir mais pontos em 2024 e um deles será no Bourbon Shopping São Paulo, que é do grupo gaúcho. A Paisagem, diz a gestora, faz parte "do mix do Book Hall", no Bourbon Shopping Country, na Capital. O Book Hall sucedeu este ano a Livraria Cultura.

A operação no Moinhos tem ainda títulos de editoras como Konemann, Teneues, Rizzoli e Abrams, além de produções da Cia das Letras, Record, Rocco e LPM.

Sobre a abertura da unidade na Capital, o diretor Aguimério Silva da marca diz que "é um passo importante na consolidação da marca como uma livraria", além de reforçar "que o segmento se mantém vivo".