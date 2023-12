Shopping do Zaffari no Moinhos ganha loja de mobiliário para sono

Um dos shopping centers do grupo Zaffari em Porto Alegre tem nova loja e no segmento de mobiliário para sono. Uma marca multimarcas de colchões abriu no terceiro andar do Moinhos Shopping. A Residence Prime vende camas e colchões de alto padrão, diz o grupo, em nota.

A unidade do Moinhos, "fez uma seleção de itens de seu catálogo com foco nas linhas premium, que inclui móveis e itens de roupa de cama", diz Ana Márcia Macedo, proprietária do varejo, em nota.

No portfólio de marcas, estão a King Koil, que está no mercado deste 1898, e a Restonic, d Drew & Jonathan Scott, astros do reality Irmãos à Obra.



Além disso, a loja conta com os itens da Stallion, que é pioneira no Brasil na produção artesanal de colchões utilizando apenas matérias-primas naturais.