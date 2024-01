Shopping do Zaffari não terá mais loja da Americanas

A novela teve um fim. A filial da Americanas, que completa um ano em janeiro de entrada no processo de recuperação judicial que abalou e acendeu sinal amarelo no varejo brasileiro, não vai mais reabrir em dos shoppings center do Grupo Zaffari em Porto Alegre.

A varejista informou, em nota, que "encerrou definitivamente as atividades da loja localizada no Moinhos Shopping Moinhos". Segundo a nota, a medida foi adotada em acordo com o empreendimento. O ponto foi fechado em

A Americanas diz ainda que a decisão "faz parte do plano de transformação da companhia, que prevê ajustes com foco na rentabilidade e otimização do negócio. A companhia reitera que está presente em mais de 800 cidades no país e possui cerca de 70 lojas no Estado do Rio Grande do Sul.