Mercado Público aberto aos domingos: decolou?

"É nossa primeira vez no Mercado Público de Porto Alegre em um domingo. Viemos comprar um presente para um amigo. É uma gamela que só encontramos aqui", conta o casal Luciane Scherer e Eduardo de Deus, que esperava sair com o presente, uma vasilha de madeira típica para servir churrasco, resolvido em 17 de dezembro, mas não foi bem o que aconteceu. "A banca tá fechada", lamentou Deus, que é corretor, ao parar em frente à unidade no corredor central do complexo. "Ele perdeu uma venda", diz Luciane. "A gamela que a gente queria é diferenciada. Vimos outra hoje, mas não é a mesma coisa", reagiu Luciane. O casal que reside em São Leopoldo estava entre os estreantes em domingos no empreendimento. A coluna Minuto Varejo circulou pelo complexo para captar as percepções de consumidores e de mercadeiros. O dia estava mega quente, o que acabou afetando o movimento, mas internamente não estava tão abafado. Ventiladores tentavam quebrar a onda de calor borrifando gotas de água, principalmente na área de restaurantes.

A abertura dominical das bancas do icônico empreendimento, no Centro de Porto Alegre, completará, no começo de janeiro de 2024, cinco meses e é facultativa. Os restaurantes no segundo piso abrem desde 2022, após a reativação da área, que dependia de instalações elétricas, pendentes desde o incêndio de 2013. "Tem de abrir. Aqui é um ponto turístico", incentiva Luciane, que é ex-lojista.

Nos contatos com atendentes e donos de bancas, alguns achados: o público é diferente daquele que costuma frequentar o complexo nos demais dias de semana, tem muito turista e moradores do interior, além de porto-alegrenses que vão passear e almoçar nos restaurantes do local. "O movimento está bem legal. Atendemos pessoas com renda mais alta que gastam mais, além de clientes de fora", observa o funcionário da Banca do Holandês Gustavo Salim.

O funcionamento é facultativo, e os mercadeiros fazem um rodízio entre as operações que têm mais unidades no mix. Em 17 de dezembro, quando a coluna foi ao local, quase não havia opção de varejos que atuam com itens regionais, de erva-mate a utensílios, que eram alvo do casal de São Leopoldo.

• LEIA MAIS: Mercado Público estende horário de funcionamento até o fim do ano

Com cerca de 100 operações, o complexo tem registrado 30% ou menos de bancas funcionando. Em algumas áreas, como perto do açougue onde trabalha a dupla Jorge dos Santos e Raul Medeiros, quase todos os vizinhos estavam fechados no dia 17, o que, para os dois, acabou reduzindo o fluxo, a atratividade e as vendas. "Não sei se vale a pena abrir", conclui Santos. Metade da equipe atua na jornada dominical. "O Mercado já abriu aos domingos até os anos de 1990 e tinha muito movimento. A concorrência de atacarejos e mercados de bairro tirou muito do nosso público", debitou Medeiros, há 44 anos atuando no açougue. "Muitas operações têm dito que não vale a pena abrir, pois as vendas não cobrem a conta com o pessoal", citou o açougueiro. O gerente do quiosque da Cia da Nutrição, Alex Martinez, não considera muito positiva a abertura e indica que é preciso melhorar as instalações e a segurança do complexo. "Tendo mais operações abertas e estrutura melhor, aí decola", observa Martinez. Em frente ao quiosque, a professora Olga Jacks e Emanuelle Cecchin, que é estilista, escolhiam produtos. As duas moram em Santa Maria. "Viemos em um aniversário e aproveitamos para vir aqui. É mais calmo no domingo", detectou Olga.

Os atendentes da Banca 26 Alexandre Meibom e Cleverson Dias reforçam que o perfil de público muda e "muitos venezuelanos" comparecem. "Tem muita gente do interior que vem para cá atrás de itens não tem na cidade", observou Meibom. "É o segundo domingo que trabalho e está sendo uma experiência muito boa", concluiu o atendente. O casal Andréa e Fábio Barros e o filho Andreo compareceram pela segunda vez em domingos. "A primeira foi apenas para comprar produtos. Agora vamos almoçar", contou Andréa. A família reside na Capital e lembra que costumava frequentar em dias de semana e achou mais tranquilo ir em domingo. "Hoje nos programamos para comprar e almoçar", citou a contadora.