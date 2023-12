Mercado Público estende horário de funcionamento até o fim do ano

Até o dia 31 de dezembro, o Mercado Público de Porto Alegre estará operando em horários diferentes. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Porto Alegre. A mudança de horário busca atender melhor a população no período de festas de fim de ano.

Já nesta segunda-feira (18), o mercado passa a abrir as portas das 7h30min às 19h. Aos domingos, o estabelecimento opera das 8h às 16h. O mercado não abre ao público nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) é responsável pela gestão do tradicional ponto do comércio gaúcho. Entre as entregas de 2023, destacam-se a restauração e conserto dos relógios da fachada, reforma do espaço de eventos, instalação de 57 câmeras de segurança, pintura interna e manutenção do telhado. Está previsto para o fim do ano a entrega do alvará de Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios.