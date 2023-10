Iguatemi Porto Alegre define lojas para ex-área da Paquetá e mais 5 novidades

A mega área em uma das esquinas mais vistosas e, consequentemente, mais valorizadas do shopping center mais antigo de Porto Alegre já tem destino. As marcas escolhidas sucederão a ex-inquilina Paquetá, hoje da paulista Oscar Calçados. Sai uma loja e entram três na área no segundo piso do Iguatemi Porto Alegre. Além disso, cinco novas operações entram no mix até fim de dezembro, além das 20 que já abriram no ano, antre elas a italiana Gucci.

O Iguatemi POA completará 25 lojas novas na composição do empreendimento com o quinteto que falta.

No lugar da Paquetá, que fechou no primeiro semestre mantendo no empreendimento as unidades da Gaston e Paquetá Esportes -, ingressam MMartan e Live - que mudam de posição dentro do shoping -, e Ida, de moda feminina, dos mesmos donos da loja Souq, que terá a primeira unidade no Rio Grande do Sul, revela a gerente-geral do Iguatemi POA, Nailê Santos, à coluna Minuto Varejo.

Além da exclusiva Ida, outras quatro marcas estreiam para fechar as novidades de 2023: CellTronics,

Chiquinho Sorvetes, Galeria Tricot e Moobix.

Nailê destacou, em meio à largada de mais uma ação e sustentabildade, que os reforços deixam um dos principais números do empreendimento mais apetitoso, que é o indicador de ocupação, que está sempre no radar do setor de shoppings. Muitos dão de forma inversa, olhando a vacância, que é o percentual da área bruta locável (ABL) que não está ocupada.

"Nossa taxa de ocupação vai fechar em 98,5% com as atuais operações e as novas que abrem", contabiliza a gerente-geral.

Até agora em 2023, o Iguatemi Porto Alegre soma 20 novas lojas. A última leva de aberturas foi puxada pela marca italiana de luxo Gucci, seguida pela 90ª loja da Pompéia, Adcos e Tramontina, que montou no Iguatemi a segunda T Store de Porto Alegre - a primeira abriu em julho no BarraShoppingSul -, e no Estado.

"A Gucci, que estava sendo muito esperada, está tendo um desempenho muito acima do esperado, recebendo clientes do interior gaúcho e até de Santa Catarina", comenta Nailê. No Sul, outra loja da marca fica em Curitiba.

Com as mais recentes marcas que passaram a fazer parte do mix, o Iguatemi chegou a 363 operações, sendo 306 lojas e 57 quiosques. "Cinquenta delas são exclusivas", diz o shopping. Hoje são ainda três lojas temporárias - Christmas Market, Dhuy Pizza e Porti.

As 20 operações já abertas em 2023 no Iguatemi Porto Alegre

Lojas

Adcos

B e B Games



Befly

Black Entertainment

Bottero

Connect

Day Câmbio - Daycoval



Dulce de Leche & Co



Ella Biju



Estética Meia Hora Hair



Good Câmbio



Gucci

Pompéia

Tramontina



Quiosques

Bennemann

Cheiro da Casa



Dona Maria Biscoiteria

Mr. Pretzel's

Soul



Xiaomi

Cinco novas operações que abrem em 2023 no Iguatemi POA