Iguatemi Porto Alegre monta feira com marcas e ações sustentáveis

Uma super feira com pegada sustentável, que combina produtos e oficinas educativas, já está armada em um dos estacionamentos do Iguatemi Porto Alegre. Marcas ligadas à beleza circular (foco em transformação de resíduos), alimentação para dietas restritas e produção artesanal terão a chance de chegar mais perto dos consumidores.

A iniciatva faz parte de mais uma edição do projeto Cubra o Mundo de Verde, que existe há 40 anos, portanto nasceu com a inauguração do Iguatemi na zona Norte da Capital.

A área tem bancas com quatro marcas: a Zi-El (cosméticos), Dhuy Pizza e Free Kitchen (alimentos) e Ruradélica (cerveja artesanal). O público poderá acessar a feira até 5 de novembro, das 12h às 20h. Os materiais usados são de reciclagem, como no mobiliário. Serão feiras oficinas e distribuídas mudas.

No sábado (21), o shopping vai plantar flores em canteiros no Parque Germânia, vizinho ao empreendimento, em uma parceria com a Associação dos Amigos do Jardim Europa.

"O Iguatemi tem um papel importante na sociedade e está preocupado em impactar o entorno", diz Nailê. Fotos: Patrícia Comunello/JC

"Vamos manter este jardim eternamente", compromete-se a gerente-geral do Iguatemi, Nailê Santos, lembrando que será a primeira vez que o parque ganha um jardim. Nailê reforçou a abertura de espaço e impulso a marcas que nascem com a aposta na sustentabilidade.

"O Iguatemi tem um papel importante na sociedade e está preocupado em impactar o entorno", associa a executiva. "As pessoas vão poder conhecer diversos exemplos de empreendedores que estão lançando marcas sustentáveis", valoriza Nailê.

Para as participantes,a feira será a chance de levar a clientes finais a proposta e diferenciação dos produtos.

"São linhas saudáveis, com diversas opções alimentares", diz Silvia, que largou o Direito para se dedicar ao negócio

Silvia Levenfus, CEO e fundadora da Free Kitchen, destaca que são linhas de chocolates e doces para quem é celíaco, que é o portador de doença autoimune e não pode consumir alimentos com glúten de jeito nenhum, ou tem sensibilidade à substância e que abrange fatia considerável da população.

"São linhas saudáveis, com diversas opções", diz Silvia.

A marca está lançando três produtos, um deles uma espécie de brownie de nuts (Panforte), e aposta na atração de um dos principais itens, que é uma lasca de chocolate com frutas vemelhas e amêndoas.

"É uma experiênciacomer a lasca, a pessoa escolhe como quer consumir. É um excelente presente", descreve a CEO, que criou a marca em 2021 motivada pela demanda pessoal, pois é celíaca, e acabou largando o Direito para se dedicar ao negócio. A Free Kitchen chega a pontos, como cafeterias e varejos, e quer testar a relação direta com os consumidores.

"Lançamos a primeira esfera de banho efervescente com cristais naturais da fermentação do vinho do mundo", orgulha-se Ana

A Zi-El, que é "alma" em dinamarquês, ganha projeção nacional com produtos inseridos no segmento da beleza circular e que são obtidos a partir de semente e casca de uva e maçã.

"Beleza circular é pegar o insumo que ia para o lixo e colocar novamente no consumo, dando uma segunda vida. Fazemos cosméticos em barra, naturais, veganos, perfumados com óleos essenciais. Nosso principal ativo vem da circularidade", explica Ana Koff, fundadora da empresa de cosméticos, no mercado desde 2021.

Com sede na Serra, a Zi-El transforma resíduos da produção de vinícolas, de casca ao óleo das sementes de uva.

"Usamos 100% da casca da uva e semente, da qual processamos o óleo e a casquinha, que é prebiótica. Passamos também a aproveitar casca de cultivos de maçã de São Joaquim, em Santa Catarina", conta Ana.

Um dos produtos lançados mais recentemente despertou a atenção do mundo da moda nacional. "Lançamos a primeira esfera de banho efervescente com cristais naturais da fermentação do vinho do mundo", orgulha-se a farmacêutica, que desenvolveu os produtos a partir de uma inquietação da infância, por ver "montanhas" de refugo de casca e sementes de uva da produção da vinícola familiar.

Sobre o lançamento inédito, Ana lembra que os cristais seriam incinerados. "Com a Zi-El, eles ganham uma segunda vida na beleza."

A marca pode ser encontrada no site, mas em novembro terá a primekira exposição física, estrando em um quiosque no Iguatemi. "O shopping é uma vitrine importantíssima em Porto Alegre, para podermos entregar os produtos aos consumidores, além da vinculação do Iguatemi com sustentabilidade, que tem tudo a ver com a Zi-El", comenta a fundadora.

Sobre o futuro da marca, Ana antecipa que mais refugo de outras espécies vegetais vão virar produtos. "Vamos lançar 40 novos produtos até maio de 2024. A gente quer chegar ao Brasil todo. Começamos pelo vinho, fomos para a maçã e vem mais material de refugo de vegetais por aí", avisa a empreendedora.

"Depoimentos das pessoas sobre o impacto da nossa pizza inclusiva em suas vidas são emocionantes", conta Chmelnitsky

Mais veterano na relação com clientes finais entre as operações da feira sustentável, o fundador da Dhuy Pizza, Henry Chmelnitsky, destaca o reconhecimento das pessoas à proposta de alimentação que é livre de glúten.

"É a segunda vez que participamos da feira. A primeira foi no começo do ano, e hoje temos ponto no shopping", conta Chmelnitsky, que foi por mais de 20 anos franqueado da Pizza Hut no Rio Grande do Sul. A Dhuy abriu unidade no Iguatemi em agosto

"Depoimentos das pessoas sobre o impacto da nossa pizza inclusiva em suas vidas são emocionantes. Muitos não sentavam para comer com a família e nem vinham ao shopping (por não ter o que comer). Hoje elas vêm muitas vezes na semana em busca da Dhuy", comemora o criador do novo negócio.