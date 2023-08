Dhuy, a "pizzaria inclusiva", volta a ter ponto físico e agora no Shopping Iguatemi

cardápio com sabores sem glúten e opções veganas e sem lactose, tem novo ponto físico e desta vez em shopping center da Capital. É a Dhuy, aberta no começo de 2022 pelo ex-franqueado da Pizza Hut Henry Chmelnitsky, que agora está no Iguatemi Porto Alegre. O empresário entregou a franquia da Hut, A pizzaria que se autointitula mais inclusiva de Porto Alegre, devido ao, tem novo ponto físico e desta vez em shopping center da Capital. É aHenry Chmelnitsky, que. O empresário entregou a franquia da Hut, após mais de 20 anos na operação

A estreia no empreendimento, no começo desta semana, ocorre depois de um "teste" em evento sazonal do Iguatemi , durante evento de gastronomia. A marca está com ponto permanente no terceior andar, na parte nova e com área de alimentação.

A primeira unidade da marca, que abriu em fevereiro do ano passado, fechou em maio na avenida Carlos Gomes. A Dhuy estava, até agora, apenas com tele-entrega, com base na avenida Silva Só, no bairro Rio Branco, o que também ampliou a cobertura do serviço.

A coluna Minuto Varejo conheceu o espaço e as instalações da cozinha, que precisa ter todo cuidado para não gerar contaminação em função do preparo sem glúten.

A direção do negócio destacou, em nota, que é a única pizzaria em operação hoje no Iguatemi.



"A Dhuy contempla celíacos, que são intolerantes à proteína do glúten, e também intolerantes à lactose e alérgicos à proteína do leite de vaca (APLV)", frisam os empreendedores, na nota.

"Nossa marca foi pensada para atender a todo cliente que preza por um produto de alta qualidade, saudável, e que estima pelo cuidado na seleção dos ingredientes, sendo ele adepto a uma alimentação regular ou restrita”, comenta Thiago Viegas, gerente da pizzaria.