Shoppings de Porto Alegre terão eventos para adultos e crianças no Carnaval

Shoppings de Porto Alegre realizam programações especiais durante o Carnaval, com programação para adultos e crianças. As iniciativas visam atrair o público para os espaços, que costumam enfrentar diminuição no fluxo durante os dias de folia, em que os foliões buscam, principalmente, as festas de rua.

Shopping Iguatemi No, as atrações carnavalescas gratuitas começaram já na quarta-feira (15) e seguem até o domingo (19). Quem já se apresentou no Parador da Figueira, espaço de happy hour do empreendimento, foi o músico Rafael Brasil.

Nos próximos dias, as apresentações ficam por conta do grupo feminino 50 Tons de Pretas, na quinta-feira (16) e da Banda Love Cats, na sexta-feira (17). Samba e Amor comanda o espetáculo no sábado (18) e o Grupo Samba Delas performa no domingo (19).

O espaço oferece atrações gastronômicas diariamente das 16h às 22h. Algumas das marcas que compõem o espaço são o bar da Lilac, marca de bebidas inspiradas em mulheres; a Adega Loureiro com vinhos, espumantes, chás e sucos; Ruta, que oferece parrilla; um food truck da cervejaria Al Capone; a cervejaria artesanal Veterana; a Dhuy Pizzaria e a gelateria Di Argento.

Já no Shopping Praia de Belas realiza o Baile de Carnaval no dia 25 de fevereiro, um sábado, das 15h às 19h, com folia garantida para o público infantil e adulto. A atração acontece no 3º piso, em frente ao Clube Melissa, com pintura de rosto, oficina de máscaras e um Bloquinho de Carnaval com a Cia Lúdica.

O bloco de carnaval do grupo é composto pela banda Cia Lúdica, uma porta-bandeira, dançarinos e músicos que entoaram músicas e marchinhas de carnaval.

Outro shopping que terá programação infantil é o Total (Av. Cristóvão Colombo, 545), que realiza bailinho infantil e concurso de fantasia. O estabelecimento promove os eventos no sábado, a partir das 16h. O bailinho infantil acontece no Largo Cultural do Shopping, também com apresentação do Bloco da Cia Lúdica.

O concurso de fantasias acontece das 17h às 18h30min, com prêmios para os ganhadores. A melhor fantasia recebe o valor R$ 300,00 em Totaletas (vale-compras que podem ser usados em compras nas lojas do Total), o segundo lugar R$ 200,00 e o terceiro, R$ 100,00.