Iguatemi oferece atrações carnavalescas a partir de quinta (16)

O Parador da Figueira do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1800) traz programação especial na semana de Carnaval: o grupo feminino 50 Tons de Pretas se apresenta nesta quinta-feira (16), e a Banda Love Cats, na sexta-feira (17). Samba e Amor comanda o espetáculo no sábado (18) e o Grupo Samba Delas faz a festa no domingo (19).

Além das atrações musicais, o espaço oferece opções de gastronomia. Estarão presentes nos dias de evento o bar da Lilac, marca de bebidas inspiradas em mulheres; a Adega Loureiro com vinhos, espumantes, chás e sucos; Ruta, que oferece parrilla; um food truck da cervejaria Al Capone; a cervejaria artesanal Veterana; além de opções de gastronomia variadas como a Dhuy Pizzaria e a gelateria Di Argento. A programação completa pode ser conferida no site e no aplicativo do Iguatemi Porto Alegre.