Marca de luxo italiana abre no Iguatemi Porto Alegre

Sem alarde e mantendo um certo suspense sobre a operação, a grife de luxo italiana Gucci já está com portas abertas no shopping center mais antigo e de classe média alta de Porto Alegre. A loja abriu no sábado passado. A Gucci fica no segundo piso do Iguatemi Porto Alegre, na zona Norte, com sua fachada chamativa, com dourados que contornam a fachada, alinhando o perfil dos produtos e atrativos da marca de vestuário e acessórios.

A grife recém-chegada reforça o portfólio de luxo do Iguatei, que tem bem em frente da estreante outra italiana, a Dolce & Gabbana, além . O shopping também não comenta nada ainda sobre a nova operação, alegando que cabe à marca falar sobre aloja. A coluna registrou, em 2022, que a administração do Iguatemi considerava o movimento das grifes como valorização do potencial do mercado.

Antes focadas nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, as marcas estavam colocando no foco o Sul, e Porto Alegre era a primeira opção. A Gucci, por exemplo, tem lojas em São Paulo e Brasília. Entre as mais recentes a abrir no Iguatemi, está a Armani Exchange. Outras marcas de fora que também estão no mix são Nike, Les Nereides e Hugo Boss.