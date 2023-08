Gucci desembarca no Iguatemi

Patrícia Comunello

Tem marca de luxo nova aportando no shopping center mais antigo de Porto Alegre, o que vai reforçar o portfólio internacional do complexo. A italiana Gucci, uma das marcas mais badaladas do mundo, vai abrir no segundo piso do Iguatemi Porto Alegre, na zona Norte, posicionando-se na vizinhança de outras concorrentes do mundo fashion. A Gucci vai ocupar um espaço bem destacado, com outra italiana bem em frente, a Dolce & Gabbana. No tapume, o aviso é "Opening soon" (em inglês, abertura em breve). Também já está no Iguatemi a francesa Louis Vuitton. O shopping não comenta nada ainda sobre a nova operação. Outras marcas estrangeiras vêm reforçando o mix, que ficou mais internacionalizado nos anos recentes. A coluna Minuto Varejo já registrou, em 2021, que a administração do Iguatemi considerava o movimento das grifes como valorização do potencial do mercado. Antes focadas nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, as marcas estavam colocando no foco o Sul, e Porto Alegre era a primeira opção. A Gucci, por exemplo, tem lojas em São Paulo e Brasília. Entre as mais recentes a abrir no Igutemi, está a Armani Exchange.