Shopping Iguatemi vive melhor ano da história

Antes de chegar aos 40 (anos), o shopping mais antigo do Rio Grande do Sul registra resultado inédito. "2022 é o melhor ano da história do Iguatemi", garante a gerente geral do empreendimento, Nailê Santos, ao falar com a coluna, logo após lançar a campanha de Natal, que combina sorteio (três carros e vale panetone) e mesmo valor de notas de 2021 - ou seja, inflação não entrou na conta.

A campanha que reedita a pegada social também é outra face do shopping situado em uma das regiões que há anos recebe elevados investimentos.

"É o primeiro shopping no Estado, e estar engajado é fundamental. A pauta de ESG (social, meio ambiente e governança) não é uma campanha pontual, mas uma atitude cada vez mais frequente", resume Nailê.

Os números dividem sorrisos da gerente com o lançamento do Natal do Bem. "Inauguramos 37 novas operações até agora e vem mais 15 até dezembro", saboreia a executiva. A conta chega a 52 unidades, entre novidades e ampliações de lojas existentes.

"Ficaremos com alguns espaços vagos para seleção de mix e para adequar aos nossos critérios", explica. O resultado histórico vem pautado pela previsão de aumento entre 23% e 25% na receita geral de vendas este ano. Além do resultado do varejo, Nailê agrega outro pilar: "A nossa torre executiva está 100% locada!".

Um feito, avalia a gerente, se for considerado o retrospecto do setor imobiliário com mais desocupação pós-pandemia. Além disso, são 1,3 mil pessoas que trabalham no Iguatemi Business.

"É fluxo para o shopping", cita.

Para 2023, já tem muitas operações em negociação, avisa, fazendo suspense.

"Vai ter coisas boas", assegura. O front internacional é uma das apostas nos próximos anos.

O reforço estrangeiro é visível na lista das 15 operações previstas até fim de dezembro: tem Armani Exchange, Nike e Les Nereides, mas já teve este ano Hugo Boss.

"A loja veio toda da Alemanha", cita a executiva. O abre-alas foi da francesa Louis Vuitton, em 2019. No ano seguinte, aterrissou a italiana Dolce & Gabbana.

"Há cinco anos Porto Alegre não estava na rota das grifes, que priorizavam São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, para só depois desembarcar na Capital", recorda. "A chegada da Louis Vuitton mudou o cenário devido à performance e outras operações internacionais passaram a enxergar os clientes gaúchos.

Armani e Nike abrem até fim de novembro. A marca de tênis, adianta ela, vem com unidades com muita experiência e tecnologia, seguindo modelo de loja da Coreia do Sul.

"Não tem no Brasil nenhuma similar", adianta a gente geral.

Nailê descarta que a "internacionalização" indique desprestígio de operadores locais e cita que há marcas gaúchas na lista de estreias, como a Anselmi, que ampliará área e nomes de serviços e entretenimento. "Isso atende ao perfil do Iguatemi, que vai de classe A à C, temos espaços para grandes e pequenas operações."