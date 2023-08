Expoagas 2023 deve movimentar R$ 640 milhões no setor supermercadista

A Expoagas 2023 deve movimentar R$ 640 milhões em negócios entre visitantes e expositores do setor supermercadista. A expectativa da organização da 40ª edição do evento é de que 55 mil pessoas, representando 7,2 mil empresas do Brasil e do exterior se reúnam de 22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs (Avenida Assis Brasil, número 8787), em Porto Alegre.

programação, estão palestras com nomes como o empresário Geraldo Rufino; o publicitário e conferencista Walter Longo; e o jornalista e escritor Marcos Piangers. O ex-presidente do Jornal do Comércio Mércio Tumelero será um dos homenageados .

Realizada pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a feira contará com 483 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo, sendo que a maioria é de empresas do Rio Grande do Sul - 64% do total são fornecedores gaúchos. Entre os estandes, 17% estão participando do evento pela primeira vez. O varejo do Brasil deve ter representantes dos 27 estados na feira, além de visitantes de 11 países do mundo.

Duas principais ações são responsáveis por impulsionar a a participação no evento, segundo a Agas. A primeira é a pioneira realização da assembleia geral da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), no dia 22 de agosto. "Isso demonstra a importância do nosso setor e o protagonismo de nós, gaúchos, sempre fazendo história e demonstrando a nossa responsabilidade e compromisso com os outros", destaca o presidente da Agas, Antonio Cesa Longo.

A organização também convidou os presidentes de todas as associações estaduais de supermercados do país para passar um fim de semana em Gramado, na semana que antecede o evento. "Lá eles poderão conhecer todas as belezas naturais de Gramado", comenta o presidente da Agas.

A segunda novidade é a promoção do primeiro Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas, que acontece em paralelo à feira, reunindo lideranças de todo o Brasil na cidade de Bento Gonçalves. A programação do evento terá visitas a vinícolas da Serra, passeios em Bento e um happy hour na Ilha do União, em Porto Alegre.

A feira contará com a parceria do Banco de Alimentos para a doação dos produtos que são expostos na feira. "No ano passado, foram 13 toneladas de alimentos doados pelos nossos expositores", comenta Longo.

Com o intuito de incentivar os negócios na feira, os visitantes que efetuarem compras nos estandes poderão participar do sorteio de quatro notebooks e um Fiat Strada. A cada R$ 1.000,00, os compradores receberão um cupom para concorrer.

"A partir da Expoagas, as pessoas começam a sair mais motivadas, começam a enxergar as festas do fim de ano, reformas de loja, inauguração", projeta Longo.

O homenageado desta edição é o ex-presidente do Jornal do Comércio Mércio Tumelero. O empresário será condecorado com o prêmio de Supermercadista Honorário. "Neste ano, para a nossa satisfação, o prêmio também vai para um comerciante", comenta o presidente da Agas.

Ingressos