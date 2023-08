Mércio Tumelero recebe homenagem na Expoagas 2023

ex-presidente do Jornal do Comércio Mércio Tumelero será o homenageado da Expoagas 2023. será o homenageado da A feira será realizada entre 22 a 24 de agosto em Porto Alegre e, tradicionalmente, reconhece a contribuição de lideranças de diferentes segmentos para o setor supermercadista.

"O setor é feito por quem tem a barriga no balcão, ele valoriza todos os empresários, aqueles que batalharam, que são modelos, todos nós temos um modelo a seguir", explica o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo.

O prêmio de Supermercadista Honorário será entregue a Mércio durante a solenidade de abertura do evento, no dia 22 de agosto, às 9h, no Centro de Eventos da Fiergs (Avenida Assis Brasil, número 8787).

"Saiu de Sananduva, de um pequeno armazém, criou uma grande rede de material de construção, a Tumelero, e o nosso homenageado neste ano é o Mércio Tumelero, pessoa que valoriza o setor jornalístico, sabe a importância de falar os fatos e as verdades, com total credibilidade, e é isso que o Jornal do Comércio sempre conseguiu fazer", reconhece Longo.