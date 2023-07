A Associação Gaúcha de Supermercados anuncia a data da 40ª Expoagas

Jornal do Comércio

Entre os dias 22 a 24 de agosto, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) promove a 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2023) no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. São esperados, para a Expoagas, mais de 60 mil pessoas. A feira é focada na geração de negócios e oportuniza à indústria gaúcha aproximação com players e empresários do Rio Grande do Sul, de outros estados e países. Oferece, ainda, aos supermercadistas, qualificação em serviços, para adquirirem conhecimento das novidades, tendências e novos conceitos no setor. Na última edição, em 2022, o volume de negociações transacionadas entre os visitantes e os 454 expositores do evento chegou aos R$ 580 milhões.