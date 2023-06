O que a Renner fará com acervo do Memorial da Livraria do Globo após fechar loja

Com a saída de cena da filial, marcada para 13 de julho, a cafeteria que existe no local também terá de encerrar a atividade. No mesmo espaço, fica o Memorial. A companhia, com ações negociadas na bolsa de valres, na B3, alega desempenho deficitário da unidade para desativar o ponto e vai concentrar a venda na megaloja existente na região, a primeira na história da empresa centenária.

A notícia do fechamento, veiculada em primeira mão pela coluna, elevou o interesse pelo local, e a cafeteria Choocólatras, uma das franquias gaúchas mais conhecidas, registra aumento repentino do fluxo, com frequentadores habituais e novos clientes.

Pillar, à esquerda, com funcionários que já receberam aviso-prévio devido ao fechamento da cafeteria. Fotos: Patrícia Comunello/JC

"É a cafeteria mais bonita do Centro. Como ela, não tem outra", valoriza o franqueado Daniel Pillar, desolado com a decisão da maior varejista de moda do Brasil, fundada no Rio Grande do Sul em 1922.

"Nunca pensei que fosse fechar", diz ele, sobre a interrução da atividade no local no icônico prédio da livraria, igualmente emblemática no imaginário literário e editorial gaúcho e até mesmo brasileiro, situado na popular Rua da Praia, a rua dos Andradas.

Filial fica na Rua da Praia, coração do Centro Histórico, e tem descontos em coleções, preparando o fim da operação em 13 de julho

Na nota enviada ao Minuto Varejo, a Renner reforça que "tem forte conexão com Porto Alegre e valoriza a importância do Centro Histórico onde, em 1932, inaugurou sua primeira operação, na rua Otávio Rocha, esquina com a rua Dr. Flores".

Sobre as peças do Memorial da livraria, a Renner explica que, ao alugar o prédio, "investiu no empreendimento" e se comprometeu a implantar o Memorial da Antiga Livraria do Globo, "que no passado operou no local.

"Como já estava previsto, com a desocupação do imóvel, o acervo volta a ser de responsabilidade somente do proprietário do prédio. Porto Alegre seguirá contando com o Memorial como referência da cultura local", completa a varejista.

Íntegra da nota da Renner sobre o Memorial da Livraria do Globo e loja que vai fechar:

"Posicionamento da Lojas Renner sobre o acervo do Memorial da Livraria do Globo



A Renner tem uma forte conexão com Porto Alegre e valoriza a importância do Centro Histórico, onde, em 1932, inaugurou sua primeira operação, na Rua Otávio Rocha, esquina com a Rua Dr. Flores. Esta loja, com mais de 10 mil m² de área total e sete pavimentos de área de vendas, continuará recebendo os clientes da região, com um mix completo de produtos e investimentos permanentes, reforçando o propósito de encantamento da marca e sua ligação com a história da capital gaúcha.



O incentivo à cultura faz parte da nossa trajetória. Através do movimento Renner Cultural, desenvolvemos uma série de iniciativas para ampliar o acesso à cultura e à arte. Quando alugamos o imóvel da Rua dos Andradas, investimos no empreendimento e nos comprometemos a realizar a implantação do Memorial da Antiga Livraria do Globo, que no passado operou no local, entendendo a sua relevância histórica para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Por mais de dez anos, disponibilizamos para a população gaúcha um espaço revitalizado e aberto à visitação.



Como já estava previsto, com a desocupação do imóvel, o acervo volta a ser de responsabilidade somente do proprietário do prédio. Porto Alegre seguirá contando com o Memorial como referência da cultura local."