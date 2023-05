Dia das Mães nos shoppings: sorteios, brindes e experiência para atrair vendas

Quem ainda não resolveu o presente do Dia das Mães pode conferir o serviço que a coluna Minuto Varejo montou com lista de promoções e campanhas em shopping centers para a data. As ações se intensificaram este ano, na data que é a segunda em vendas.

Tem sorteio de carro e joias de brinde, dependendo do valor da compra, além de ações como descontos maiores em itens femininos e ambientes para gerar experiência e mais emoção para as mães. A lista tem mais shoppings situados em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul.

O Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre perguntou às mães o que elas querem ganhar. Os 10 presentes mais desejados em ordem de preferência são: perfume, tênis, blusa, celular, brincos, calça, casaco, bolsa, viagem e air fryer.

Shoppings apostam em sorteios e brindes para Dia das Mães:

BarraShoppingSul: compras de R$ 300,00 concorrem ao sorteio de três Jeep Commander. Até 22 de maio. compras de R$ 300,00 concorrem ao sorteio de três Jeep Commander. Até 22 de maio.

Iguatemi: compras de R$ 500,00 concorrem a um carro Mercedes GLB 200 Progressive 0km.Até 15 de maio. Clientes indicam instituição social para receber R$ 10 mil. compras de R$ 500,00 concorrem a um carro Mercedes GLB 200 Progressive 0km.Até 15 de maio. Clientes indicam instituição social para receber R$ 10 mil.

Moinhos Shopping: compras de R$ 800,00 concorrem ao sorteio de cinco dias, com acompanhante, em resort na Ilha de Saint Martin, no Caribe. Até 15 de maio.

Pop Center (Porto Alegre): compra acima de R$ 50,00 concorrem em sorteio de dois vales-compras de R$ 1 mil cada. Até dia 13 de maio. compra acima de R$ 50,00 concorrem em sorteio de dois vales-compras de R$ 1 mil cada. Até dia 13 de maio.

Porto Alegre Centerlar: compras de R$ 400,00 concorrem a duas noites no SPA Kurotel, em Gramado. Até 15 de maio.

Total Shopping (Porto Alegre): espaço no placo de evetnos do empreendimento permite que filhos gravem gravar vídeo ou registrem foto para as mães, das 10h às 22h. Tem ainda sessão de 15 minutos de quick massage, das 14h às 22h.

Canoas Shopping: compras a partir de R$ 400,00 dão direito a um relicário com corrente folheado a ouro 18K.Até 14 de maio.