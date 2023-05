Shopping Iguatemi sorteia Mercedes no Dia das Mães

O shopping center mais antigo de Porto Alegre, que completou 40 anos, vai unir campanha do Dia das mães com ação social, repetindo formato que vem sendo adotado em outras datas promocionais, como o Natal. O Iguatemi terá sorteio de carro zero, e os frequentadores vão indicar uma instituição que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade para receber doação de R$ 10 mil.

A cada R$ 500,00 em compras, os clientes podem se habilitar a número da sorte para concorrer a um Mercedes GLB 200 Progressive. A campanha vai ate 15 de maio.

Já as entidades que podem receber a doação em dinheiro são a Associação Multicultural de Artesãos da Restinga (Amar), o Coletivo Autônomo Morro da Cruz e o Instituto Camélia. As três instituições ganharam espaço, no piso 2, próximo ao acesso J (MMartan), para mostrar seus trabalhos, com programação de rodas de conversas e oficinas gratuitas sobre maternidade e alimentação saudável.

Outros shoppings estão com ações para atrair com clientes.