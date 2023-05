Dia das Mães: Shoppings do Zaffari têm vales-compras, joia de brinde e noites em SPA

Shopping centers do grupo Zaffari estão com campanha especial para o Dia das Mães de 2023, que será em 14 de maio. A rede Bourbon está com campanha que combina joias e vale-compras. Já o Porto Alegre Centerlar vai sortear duas noites em SPA gaúcho.

Em nove Bourbon (Country, Ipiranga, Assis Brasil, Wallig e Teresópolis, em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, e San Pellegrino, em Caxias do Sul), a ação aposta no "Dia das Mães pra Você".

A cada R$ 750,00 em compras, os clientes concorrem a quatro vales-compras no valor de R$ 10 mil cada e ainda levam para casa uma pulseira exclusiva da marca Coliseu, com pingente de coração ou símbolo do infinito. A troca pode ser feita até 15 de maio. Mas atenção: a campanha tem limite de estoque e deve atender seis mil clientes.

Os empreendimentos têm um balcão para retirada das pulseiras. Cada cliente tem direito a um brinde. O regulamento completo da ação está disponível no site dos shoppings

O Porto Alegre CenterLar aposta na atração para relaxar as mães. Serão sorteadas duas noites no SPA Kurotel, em Gramado. A promoção vai também até 15 de maio e vale a cada R$ 400,00 em compras, que habilita à disputa pelas sessões.

A hospedagem inclui terapia do spa, refeições diárias, atividades físicas em grupo, passeios aquáticos no complexo Estação das Águas e atrações culturais e de lazer, com música ao vivo e almoços e jantares especiais, lista o Centerlar. O regulamento completo está disponível no site: www.portoalegrecenterlar.com.br