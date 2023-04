Dia das Mães: roupas lideram lista e tíquete médio aumenta em Porto Alegre

O que as mães podem esperar ganhar de presente neste ano? Segundo o levantamento sobre as intenções de compra no varejo para o Dia das Mães realizado pelo Sindilojas Porto Alegre, por meio do Núcleo de Pesquisa, a resposta é: roupas. A pesquisa ainda indica aumento no tíquete médio em 2023.

A pesquisa mostra que os consumidores pretendem comprar roupas para presentear no dia 14 de maio, o que aparece no topo da lista com 31,1% das intenções de compra, seguida pelo grupo de perfumaria/cosméticos/produtos de higiene, com 26%, e calçados, com 10,9%.

O top 3 segue a mesma linha de desejos das mães para a data, com as proporções: Roupas (24,6%), perfumaria/cosméticos/produtos de higiene (20,8%) e calçados (15,4%).

Outras opções comumente procuradas pelos consumidores, como flores e chocolates, também terão demanda e mais alta que em relação a 2022, saindo de 8,9% para 9,4% e de 4,0% para 7,7% respectivamente.

Quanto ao valor investido nos presentes, o tíquete médio deverá ficar em R$ 280,00, cerca de R$ 15,00 a mais que em 2022. No total, o Dia das Mães deve movimentar em torno de R$ 486 milhões na economia da Capital, um salto de mais de R$ 104 mi em relação ao ano anterior.

Para o presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva, os resultados indicam que o comércio deve ter grande movimento e ganhos na data, conforme ressalta em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

"Não me surpreende que roupas liderem a lista, visto que vem chegando o inverno e o clima já deu mostras que o frio fará com que compras sejam realizadas. Outro ponto importante é que passado um bom tempo do ápice da pandemia, muita gente se reorganizou e conseguirá gastar um pouco mais", afirma Piva.

Na hora de escolher o presente, o que mais influencia na decisão de compra são os benefícios financeiros. Para cerca de 37% dos respondentes, benefícios no pagamento são o diferencial mais citado. Em seguida, vem o oferecimento de brindes (33,7%), a opção de deixar o cliente escolher à vontade (24,6%) e sorteios (24,3%).

O comércio de rua deve ser o local preferido pelos consumidores para realizarem as compras, com 65,4% dos respondentes dizendo que pretendem realizar as compras neste formato. No ano passado, este dado correspondeu a 54,4%. Na sequência, estão as lojas de shopping, que devem ter um movimento muito próximo ao de 2022, com uma leve oscilação, saindo dos 40,6%, em 2022, para os 40,3% neste ano. Já o varejo on-line tem queda em 2023, saindo de 16,9% na data passada para 15,1% neste ano.

Para os que citaram que devem efetuar as compras on-line, o uso do App lidera com larga vantagem para as demais opções, ocupando a preferência de 70% das pessoas. Seguido por sites, Facebook e WhatsApp.

O período de maior busca por presentes deve ser na semana anterior à data, de acordo com 55% dos entrevistados, sendo que apensas 2,3% dos consumidores já realizaram suas compras. Outro momento de grande busca por presentes são os 15 anteriores à data (26,9%).

Como esperado, as mães permanecem como o principal foco de presentes na data: 66% dos entrevistados presentearão suas mães. Em segundo lugar estão as esposas, com 19,4%, uma queda de 2,3% em relação ao ano de 2022. As filhas ocupam o terceiro lugar com 14%, um aumento de 1,7% em relação a data no ano anterior, subindo da quarta para a terceira posição.

Já as sogras, que ocupavam o terceiro lugar até o ano passado, caíram para o quinto, saindo de 13,7% para 6,0% na lista de quem pretende ser presentado, ficando atrás das filhas e avós.