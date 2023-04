Maioria dos lojistas está otimista para Dia das Mães em Porto Alegre

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o calendário do varejo no ano, atrás apenas do Natal. Em Porto Alegre, a maioria dos lojistas se mostra confiante: 60% deles dizem acreditar que a data superará os resultados do ano anterior, segundo consulta feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA).

Outros 29% afirmam que os negócios se manterão semelhantes a 2022, enquanto 11% têm expectativa de retração nas comercializações.

O presidente da CDL POA, Irio Piva, também está com boas expectativas. "Os maiores beneficiados serão justamente aqueles negócios que estiverem preparados com a devida antecedência para a data", diz Piva, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

Entre as iniciativas que Piva destaca são a o engajamento das equipes, a otimização de logística de entrega, promoção do treinamento de funcionários, customização de soluções aos clientes, bons estoques e meios de pagamentos adequados, além da divulgação dos produtos e serviços em diversos meios, com foco para as redes digitais.

O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, afirma que apesar de dificuldades no atual cenário econômico, como juros altos, inadimplência em trajetória ascendente e resiliência da inflação em categorias como os serviços, diversas pessoas estarão dispostas a presentear por conta da questão afetiva do Dia das Mães.

"Diante da fragilidade financeira verificada em um número importante de famílias, entendo que a oferta de produtos e soluções de entrada, ou seja, ao alcance de poderes aquisitivos mais baixos, além do oferecimento de condições facilitadas de pagamento possam ajudar nas vendas", detalha o economista em nota.