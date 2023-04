Dia das Mães: 46,6% dos gaúchos irá comprar presentes para data

A menos de um mês do Dia das Mães, que será comemorado no dia 14 de maio, a Fecomércio-RS realizou sua já tradicional pesquisa sobre as intenções de compra para data. Os resultados mostram que 46,6% dos gaúchos irá comprar presentes para a data.

Também foi apurado o efeito do cenário econômico atual sobre a pretensão de gastos no Dia das Mães. Entre os entrevistados, 30,4% apontaram que o momento atual reduziu a pretensão de gastos para a data, enquanto para 26,8% a situação provocou aumento na pretensão de gastar. Já para 42,9% dos entrevistados, o momento econômico atual não alterou a intenção de gastos.

"No entanto, entre os que tiveram a pretensão de gastos afetada, o motivo mais apontado (45,5%) foi a inflação. É importante destacar aqui que a inflação é justificativa tanto para gastos menores (em virtude de orçamentos mais apertados) quanto para gastos maiores derivados de um desembolso maior para a compra de presentes", destaca o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

Os entrevistados afirmam que as compras de presentes devem ser realizadas com até uma semana de antecedência para o Dia das Mães.

O valor gasto entre os que já compraram ou irão comprar presentes para a data no RS é de, em média, R$ 245,53. A mediana do gasto foi de R$ 150,00. A pesquisa também apurou que 85,5% dos entrevistados darão presentes de forma individual e 13,8% vão dividir com alguém.

O número de presentes adquiridos, tanto comprados individualmente quanto os adquiridos em grupo, deve ser de 1,14 unidade. Já o valor médio por presente comprado deverá ser de R$ 183,87. Quando o presente é compartilhado, o valor cai para R$ 173,47, enquanto os presentes individuais deverão custar, em média R$ 185,42.

A intenção de gasto é maior entre os homens (R$ 341,34) do que entre as mulheres (R$ 166,51).

Entre os entrevistados que não irão presentear, a justificativa mais comum foi o fato de "não ter mãe", apontado por 36,7% dos entrevistados. Outros motivos apontados foram "morar longe da mãe" (9,1%) e "não ter relação com a mãe" (3,2%). Somadas, essas situações somam 49,0% dos cenários em que não serão dados os presentes.

Depois, os motivos mais citados são os de ordem econômica: não ter dinheiro (14,5%) e estar desempregado (14,3%).

No questionário, os entrevistados também foram questionados quanto ao nível de renda que possuem em comparação com o período pré-pandemia. Entre os que disseram que irão comprar presente de Dia das Mães, 43,7% apontaram que apresentam atualmente renda menor ou muito menor do que no período pré-pandemia.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 16 de março, nos quais foram abordadas 826 pessoas. O levantamento foi feito presencialmente em pontos de fluxo, consumidores na principal cidade de cada Macrorregião do Estado: Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas.