Shoppings do Zaffari focam proximidade e conveniência na relação com frequentadores

Vem aí novidade nos shoppings da rede Bourbon, o Moinhos Shopping e o Porto Alegre Centerlar, todos ligados ao grupo Zaffari. A coluna Minuto Varejo apresenta, antes de ir ao ar nesta segunda-feira (27), as linhas das novas campanhas institucionais dos empreendimentos administrados pela Airaz, gestora dos shoppings e galerias comerciais do grupo, e seus frequentadores.

Para a rede Bourbon, maior frente da operação com unidades em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul, no Estado, e em São Paulo, o conceito é "Tem muito de você", apostando na conveniência e diversidade de mix.

“Tão Moinhos, tão você” é o slogan do Moinhos Shopping, que valoriza as "marcas exclusivas e a relação com o bairro" Moinhos de Vendo.

Para o Porto Alegre Centerlar, que é parceria com o grupo catarinense Cassol, a campanha é “Seu shopping, sua casa”.

"As novas campanhas institucionais destacam a importância da proximidade. Temos como objetivo oferecer ambientes acolhedores e personalizado para que os frequentadores se sintam em casa em nossos shoppings. A nossa presença em diversas áreas de Porto Alegre e em pontos estratégicos do estado, além de São Paulo, reforça esse compromisso", afirma, em nota, Roberto Manuel Zaffari, diretor da Airaz.