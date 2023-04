Shopping de Porto Alegre tem promoção com presente e sorteio de carros

O BarraShoppingSul, de Porto Alegre, realiza uma promoção de Dia das Mães com presente para os clientes e o sorteio de três Jeep Commander. A campanha acontece vai de 24 de abril a 14 de maio, e o sorteio será realizado no dia 22 de maio, pela Loteria Federal.

A cada R$ 300 em compras, os clientes têm direito a um número da sorte para concorrer aos carros. O cadastro das notas deve ser feito pelo aplicativo Multi, e quem faz parte do clube de fidelidade MultiVocê ganha números da sorte em dobro, na categoria Green, ou quádruplos, na categoria Gold.

Além de concorrer a um dos carros, a cada R$ 600 em compras, os clientes ganham uma manta exclusiva da Anselmi, loja referência no mercado têxtil na Serra gaúcha, que abriu as portas nesta quinta-feira (27) no shopping.

A retirada do brinde acontece no ponto de trocas em frente ao Concierge - no nível Jockey, próximo à Praça Rosa dos Ventos -, mediante apresentação da validação das notas no app Multi.

A campanha deste ano tem o conceito Mãe, Amor & Barra, celebrando os 15 anos do empreendimento localizado na Zona Sul da Capital gaúcha e convidando os clientes a vivenciarem os atrativos do shopping, como o pôr do sol nos restaurantes do Baixo Barra, os lançamentos do cinema ou as brincadeiras no BarraCadabra.

Da Serra à Capital: nova loja Anselmi

A loja inaugurada nesta quinta traz à Capital os mais de 40 anos de experiência da Anselmi, marca da Serra gaúcha. A unidade tem decoração que mescla traços aconchegantes e contemporâneos.

No interior da Anselmi, está a Árvore de Scandole, com 4 m de altura e mais de 10 mil lascas de madeira de demolição. Segundo a marca, ela representa a origem da família Anselmi, a tradição e o trabalho dos imigrantes italianos na Serra gaúcha. O projeto foi idealizado pela fundadora Maria de Lourdes Anselmi e seus filhos, Sandra, Patricia e Eduardo.

"Estou muito feliz e honrada com a oportunidade de expandir nossos negócios através da nova loja no BarraShoppingSul. Entendemos que há muitas oportunidades de unir nossa marca com os clientes do shopping", destaca a empresária, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

A malharia nasceu na cidade de Farroupilha em 1981, na casa de Maria, e, hoje, conta com três parques fabris, que concentram toda a cadeia produtiva do tricô, da fiação à tinturaria. Além do Rio Grande do Sul, a rede está presente em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.