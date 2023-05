Receita da Panvel sobe 14% no 1º trimestre com venda recorde no digital

A venda digital da farmácia Panvel atingiu patamar histórico na fatia da receita do grupo, um dos maiores do segmento no Sul do Brasil, e foi um dos destaques no desempenho da rede no primeiro trimestre do ano. A companhia teve alta de 14,1% no faturamento bruto, que chegou a R$ 1,1 bilhão, mas o lucro líquido teve recuo de 11,5% no período, associado, segundo nota ddos dados do balanço trimestral, em parte, aos juros mais altos.

Segundo a empresa, com ações negociadas na bolsa de valores B3, as compras nos canais online chegaram a 17,9% da receita bruta total, maior nível desde a adoção deste tipo de operação. Nos três primeiros meses do ano passado, o front digital respondia por 15,5% do faturamento. Um fator que virou meta número um das redes de varejo em quaisquer segmentos, a rapidez na entrega, mostra evolução forte na rede gaúcha.

No caso da Panvel, o chamado last mile - menor tempo entre a saída da encomenda para chegar ao destino -, 60 minutos ou uma hora, representou 47,2% das entregas, mais que o dobro da proporção registrada no primeiro trimestre de 2022, que estava em 21% das encomendas. São Paulo mantém a liderança nesse segmento, respondendo por 53,7% das compras, seguido pelo mercado gaúcho, com 17,9%. Foram mais de 480 mil entregas em três meses.

A operação de varejo do grupo, porção de 91,1% da receita, somou R$ 1,02 bilhão, avanço de 14,2% ante o primeiro trimestre de 2022, que registrou fluxo de R$ 877,4 milhões, mas levemente abaixo do último trimestre do ano passado, quando a rede faturou R$ 1,07 bilhão. O grupo ressaltou, em nota sobre o balanço divulgado na noite dessa quarta-feira (10), a maior eficiência operacional e do EBITDA (ganhos antes de juros, tributos, depreciação e amortização), com crescimento de 25,9% em relação ao mesmo período do ano passad, além de margem de 4,5%.

Nos números ligados ao tamanho da estrutura e alcance, a rede teve 14 novas unidades físicas, duas delas em São Paulo, onde a marca quer chegar a seis novas este ano. O total de lojas chegou a 565 até fim de março, sendo 385 no Rio Grande do Sul, 96 no Paraná e 76 em Santa Catarina, além das situadas na capital paulista.

A Panvel teve avanço de quase 30% na base de clientes, que somou 16,4 milhões no fechamento do primeiro trimestre, aumento de 28,8% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. A base representa 53% da população da Região Sul, onde o market share da Panvel atingiu 11,7%.

O desempenho das vendas de produtos de higiene e beleza e dos genéricos, de 25,8% e 22,5%, respectivamente, frente ao mesmo período do ano passado, contribuiuu para mais ganhos de margem bruta, diz a rede, em nota. Para a rede, os números nos segmentos mostram mudança frente à busca anterior por itens ligados à Covid-19, que puxaram vendas entre 2020 e 2022.

"A eficiência de nossa estratégia de gestão de categorias e de mix foi o principal fator de mitigação do impacto da redução da venda de serviços e produtos relacionados à Covid. Isso que demonstra a solidez das nossas operações e a capacidade de adequação ao mercado, por meio de um mix completo e bem dimensionado”, reforça o CEO do grupo, Julio Mottin Neto, o comentar os números do trimestre.