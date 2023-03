Panvel dobra CD, reforça rede no Sul e SP e mira Centro-Oeste após 2025

"Crescer, crescer e crescer. Não tem alternativa", avisou presidente e CEO da rede de farmácias Panvel, Julio Mottin Neto, em meio à inauguração do maior centro de distribuição (CD) da marca, situado na sede do grupo em Eldorado do Sul, a 40 quilômetros de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite prestigiou o ato, percorreu o CD, que dobrou de tamanho e disse que é muito bom ver marcas gaúchas crescendo e para fora também.

Mottin Neto confirmou, no ato na noite desta segunda-feira (13), a meta de abrir 60 novas lojas em 2023, seguindo o número de 2022, que inclui reforçar a presença no disputadíssimo e gigante mercado da cidade de São Paulo. Mas não é só isso:

"Depois de São Paulo, deve ser Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são parte quase orgânica do crescimento do Paraná. Seriam próximos estados a entrar, daqui a dois a três anos", mapeou o presidente do grupo.

A mais recente unidade da rede a abrir foi justamente em São Paulo, no bairro de Moema. "A venda vai muito bem, com média excelente. Vamos abrir mais três este ano e chegara 20 até 2025 na capital", projetou o executivo e um dos acionistas.

"Seguimos o projeto de expansão no Sul, com muita oportunidade em Santa Catarina e no Paraná e em São Paulo, além do Estado. A expectativa é chegar em 2025 a um faturamento próximo a R$ 7 bilhões. Este ano vamos bater perto de R$ 5 bilhões", lista Mottin Filho.

Fotos: Tânia Meinerz/JC

O CD ganhou nova área de armazenamento, com aporte de R$ 30 milhões e 11 mil posições paletes verticalizadas em colunas com 21 metros de altura. A estrutura logística tem paredes revestidas com fibra de vidro para assegurar conforto térmico interno e cumprir exigência de temperatura média de 27ºC.

Além da unidade logística em Eldorado do Sul, que estreou em 2014 - após a operação migrar do bairro Santana, em Porto Alegre -, o grupo tem outro CD em São José dos Pinhais, aberto em 2021 com aplicação de R$ 30 milhões, que abastece as lojas e pedidos em meio digital dos mercado paranaense, catarinense e paulista.

Em três anos, a rede completa aporte de R$ 320 milhões em investimentos. Além dos dois projetos de CDs, são mais R$ 200 milhões em novas lojas e R$ 60 milhões em tecnologia.

Eduardo leite participou do ato de corte da fita inaugural com integrantes do grupo e das equipes que atuam no CD

O CD duplicado ainda não está sendo usado em sua capacidade. Por dia, quando estiver com uso pleno, o parque vai processar por dia 1 milhão de unidades. Também deverão ser abertas mais 400 vagas de emprego à medida que o centro logístico elevar o processamento, informou Mottin Neto.

"Vamos gerar muito emprego para Eldorado", comentou.