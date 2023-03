Panvel teve alta de 23,5% na receita em 2022, puxada por novas lojas e tíquete maior por unidade

Com reforço de 60 novas lojas em 2022 e ainda tíquete médio acima do esperado, um dos maiores grupos de varejo farmacêutico do Sul do País registrou alta de 23,5% na receita no ano passado frente a 2021. O gaúcho grupo Panvel chegou a um faturamento bruto de R$ 4,28 bilhões, segundo balanço divulgado na noite dessa quinta-feira (23).

A Panvel tem capital aberto na B3, a única bolsa de valores brasileira, e apresentou os números da operação que destacou ainda o maior investimento da história da rede, que chegou a R$ 180,7 milhões. Foram R$ 313,2 milhões em dois anos, computou a marca.

Nos aportes recentes, estão a duplicação da capacidade do centro de distribuição (CD) em Eldorado do Sul, que envolveu R$ 30 milhões. Maior injeção de recursos foi em tecnologia e novas unidades. Na expansão física, uma das novidades é a retomada de abertura de pontos em São Paulo, onde a rede pretende acrescentar mais quatro unidades este ano. Uma já abriu neste mês.

Em 2022, a Panvel chegou a 556 operações. No plano traçado pela companhia, a expectativa é chegar a uma receita bruta de R$ 5 bilhões em 2023 e a R$ 7 bilhões em 2025.

"O desempenho positivo foi impulsionado por uma soma de fatores e estratégias assertivas da empresa, como os movimentos de expansão, performance das lojas, vendas no digital, além de resultados na comercialização de medicamentos e serviços", assinalou o grupo, em nota.

O CD ampliado é decisivo para lastrear o crescimento de pontos físicos, vincula a Panvel. Em 2023, mais 60 lojas devem ser abertas, segundo o CEO, Julio Mottin Neto. O Minuto Varejo já tinha apurado que a rede pretende chegar aos mercados do Centro-Oeste em dois a três anos.



"Foi mais um ciclo bem-sucedido em relação à estratégia de longo prazo da companhia. O crescimento das vendas e os ganhos de margem mostram a maturidade e a resiliência do nosso negócio, reforçando a assertividade do nosso planejamento estratégico", avaliou, em nota, Mottin Neto.

Entre os fatores que explica o desempenho, está o recorde de valor da venda média por loja, que chegou a R$ 642 mil por mês, cifra que era esperada para 2025, diz o grupo.

Com os números, a rede alcançou 12,3% de participação no mercado na Região Sul, sendo 21,5% no Rio Grande do Sul, 5,8% em Santa Catarina e 6% no Paraná, listou a companhia.

A margem EBITDA ajustada subiu 25,7% frente a 2021, somando R$ 202,8 milhões.

"Alcançamos também, em 2022, o maior crescimento em vendas do segmento farma entre as empresas listadas na bolsa”, indicou, em nota, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Antônio Napp.

O e-commerce é uma das frentes que se reforça ano a ano. Em 2022, a empresa alcançou 15,8 milhões de clientes, alta de 26,4% em relação ao ano anterior.



No mix de negócios, a venda de medicamentos, carro-chefe da rede, cresceu 29,2%, taxa que chegou a 38,7%na categoria de genéricos. Na área de serviços, que ganham cada vez maior participação na receita, a Panvel atingiu 54,3% do mercado de vacinação no Sul no quarto trimestre de 2022, conforme a IQVIA, que faz o monitoramento do setor.