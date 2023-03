Hard Rock Cafe Porto Alegre abre em 30 dias e ainda busca profissionais

Hard Rock Cafe Porto Alegre ainda busca profissionais Faltando um mês para entrar em operação, a primeira unidade doainda busca profissionais para preencher vagas da equipe que vai atuar no empreendimento. A filial do complexo de entretenimento, com bar, restaurante, museu e loja, está sendo instalada no Pontal Shopping, o primeiro que vai abrir na orla do Guaíba.

O Pontal marcou a estreia para 26 de abril, data que também deve ter a largada do Hard Rock Cafe, que será maior do que o empreendimento existente em Gramado, o primeiro e único da marca no Estado até agora.

A marca chegou a fazer um dia de seleção em fevereiro, mas não conseguiu preencher os postos. São 100 empregos previstos na operação

"Há mais de 50 vagas abertas com postos de atendente de restaurante, assistente de bar, cozinheiro, assistente de cozinha e auxiliar de serviços gerais", avisa o HRC Porto Alegre. As remunerações vão de R$ 2 mil a R$ 4 mil, com as gorjetas.

A operação terá vista panorâmica para o lago Guaíba. São mais de mil metros quadrados de área e capacidade para até mil pessoas, informa a marca.

O HRC é dominado pela "atmosfera temática musical" e tem como atrações itens originais pertencentes a artistas. A unidade tem área para shows, exposição de instrumentos, fotos e figurinos de grandes nomes da música, além da Rock Shop, loja de produtos licenciados da marca.

Interessados em trabalhar na operação devem se registrar pela plataforma Gupy . Além disso, tem link de inscrição nas redes sociais, como no Linkedin ( linkedin.com/company/h-r-c-porto-alegre ) do estabelecimento.