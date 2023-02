Hard Rock Cafe abre 100 vagas para unidade no shopping na orla do Guaíba

Uma das principais atrações do primeiro shopping center da orla do Guaíba, em Porto Alegre, com estreia prevista para o fim de abril , vai abrir seleção para quem quiser trabalhar no estabelecimento. A segunda unidade e primeira na Capital do Hard Rock Cafe (HRC) terá 100 vagas.

A unidade terá 1.000 metros quadrados de área e será a maior do Rio Grande do Sul . A capacidade prevista é para mais de mil pessoas.

marca também terá nos próximos anos um complexo hoteleiro , que vai compor o primeiro resort da da grife no Estado e um dos únicos do País. O local será Gramado, onde fica o único Hard Rock Cafe no Rio Grande do Sul.

A casa multifacetada, com bar, casa de shows, restaurante, exposição de instrumentos, fotos e figurinos de grandes nomes do rock mundial e lojinha de produtos licenciados (Rock Shop), está sendo montada no segundo piso do Pontal Shopping, em um ponto com vista completamente voltada à orla.

Futuros funcionários vão aprender a montar famosos hambúrgueres do cardápio da casa norte-americana. Fotos: HRC/Divulgação

O maior atrativo será certamente o pôr do sol icônico no lago. Vidraças delimitam o ambiente interno da parte externa, com área de passeio ao ar livre.

A futura casa abriu inscrições para o evento “Job Fair Hard Rock Cafe Porto Alegre”, algo como uma feira de vagas para o estabelecimento. A expectativa é atrair cerca de 1,5 mil interessados em ação que vai se prolongar por até 10 horas.

Um dos atrativos da cena do futuro HRC é a elaboração de drinques com evoluções feitas pela equipe

Em 6 de março, os candidatos devem comparecer, a partir das 8h, no Master Grande Hotel, situado na rua Riachuelo, 1070 (acesso pode ser pelo Rua da Praia Shopping), levando foto 3x4 e documentos para participar da seleção.

Os postos são de atendente de restaurante, recepcionista, operador de caixa, atendente de bar, vendedor de loja, assistente de restaurante, estoquista, serviços gerais, cozinheiro e vagas exclusivas para PCD.