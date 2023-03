Hard Rock Cafe Porto Alegre atrai mais de mil candidatos para vagas

Mais de mil candidatos se inscreveram na seleção para atuar no Hard Rock Cafe (HCR) Porto Alegre. A unidade da marca norte-americana de entretenimento, que será a segunda do Rio Grande do Sul - a primeira e única até agora fica em Gramado -, abre em abril no primeiro shopping center na orla do Guaíba, na Capital.

A seleção para as 100 vagas previstas no “Job Fair Hard Rock Cafe Porto Alegre” foi no Centro Histórico. A ação esperava cerca de 1,5 mil interessados.

Segundo o futuro operador, a meta é repassar o resultado aos participantes das entrevistas e demais dinâmicas em até sete dias. A contratação começa logo depois, pois a previsão é de começar o treinamento no fim de março.

A filial porto-alegrense será a maior entre as duas operações , com mil metros quadrados de área, que combina bar, restaurante, área de shows e loja com produtos da marca. Estilos e ícones do rock mundial, principalmente o norte-americano, estão na ambientação da casa.

O Hard Rock Cafe está sendo montado no terceiro piso do Pontal, em uma das áreas voltadas para o Guaíba.

marca também terá nos próximos anos um complexo hoteleiro , que vai compor o primeiro resort da da grife no Estado e um dos únicos do País. O local será Gramado, onde fica o único Hard Rock Cafe no Rio Grande do Sul.

O maior atrativo será certamente o pôr do sol icônico no lago. Vidraças delimitam o ambiente interno da parte externa, com área de passeio ao ar livre.

Os postos são de atendente de restaurante, recepcionista, operador de caixa, atendente de bar, vendedor de loja, assistente de restaurante, estoquista, serviços gerais, cozinheiro e vagas exclusivas para PCD.