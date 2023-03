Grife nacional de roupa esportiva fecha loja no Praia de Belas Shopping

Track&Field (T&F), grife nacional de roupa esportiva e para ginástica, fechou as portas na semana passada no Praia de Belas Shopping, próximo à orla do Guaíba. Nova baixa em um dos shopping centers mais antigos ( mais de 30 anos ) e mais identificados com sua vizinhança em Porto Alegre. A, grife nacional de roupa esportiva e para ginástica, fechou as portas na semana passada no, próximo à orla do Guaíba.

A T&F confirmou à coluna a decisão de se retirar do Praia, mas o shopping não comentou a saída da operação.

A unidade funcionou pela última vez na terça-feira (7). Na noite daquele dia, começaram a ser retirados manequins e produtos da loja, que ficava ao lado do comércio de brinquedos Superlegal e perto da megaloja da Decathlon, todas no terceiro piso.

Dos cinco funcionários da filial, três foram transferidos a outras unidades, diz a nota. Dois foram demitidos. A vitrine está tapada por papel, e um recado foi colado no vidro pela administração do empreendimento: "Em breve, uma novidade para você".

A coluna questionou a direção do Praia sobre a saída da T&F. Em nota, o empreendimento fala em "mudança e remanejamentos", mas sem citar a marca de roupas, que tem unidades em diversas regiões e que foi fundada, entre fábrica e varejo, no fim dos anos de 1980 em São Paulo.

"Estamos passando por mudanças e remanejamentos, com muitas novidades vindo por aí! Em breve teremos nossa nova loja Nike, entre outras operações que irão inaugurar em breve. Tudo será informado no momento adequado", diz a nota oficial. Sobre a definição da marca, o Praia diz que "por questão política interna, a Iguatemi não comenta a estratégia de seus lojistas individualmente".

A "Iguatemi" é o grupo proprietário do empreendimento e dos demais Iguatemi e do I Fashion Outlet Novo Hamburgo.

Track&Field pretende abrir mais unidades no RS

A marca de roupas esportivas esclareceu, em nota, que tem "uma estratégia de expansão para o Rio Grande do Sul, está em busca de pontos adicionais em Porto Alegre" e que "não tem planos no momento para o shopping Praia de Belas".

Recentemente, a T&F inaugurou na Capital "uma loja projetada com o novo layout da marca e com 105,28 metros quadrados no rua Fabrício Pilar, 158, no bairro de Mont'Serrat, a maior da região".

"O foco (da expansão) é na Capital, mas não é descartada a abertura de lojas em outras cidades. Santa Maria, por exemplo, já tem loja (Shopping Praça Nova). A companhia segue avaliando sempre as melhores opções tanto em shopping quanto lojas de rua", detalhou sobre a estratégia.

Há mais quatro unidades em Porto Alegre (Iguatemi Porto Alegre, Moinhos Shopping, Bourbon Country e na Academia Bodytech, rua Silva Jardim, 375). Mais duas ficam no I Fashion Outlet Novo Hamburgo e Iguatemi, de Caxias do Sul.

A marca tem capital na bolsa de valores (B3) e teve receita de R$ 244 milhões no primeiro semestre de 2022 - o novo balanço sai esta semana. São 310 lojas, segundo o site da grife, sendo 268 franquias e 42 próprias, em 25 estados.

Saem operações antigas e entram novas marcas

O Minuto Varejo percorreu o shopping empreendimento para verificar as novidades de novas operações e a ocupação de outros espaços.

Chamou a atenção a chegada de filial da rede calçadista Mezzo Porto, que abriu no terceiro piso, perto da Kalunga. É a MP Boutique, que tem ainda mais três unidades na Capital, nos shoppings Total, Bourbon Ipiranga e BarraShoppingSul.

No segundo piso, perto das âncoras Livraria Saraiva e TokStok, fica a área com maior concentração de espaços desocupados situados nos corredores nas proximidades dos restaurantes Madero e Pecorino.

Desde 2022, intensifica-se o movimento de saída de marcas, muitas que estavam desde a abertura em 1991, ao mesmo tempo em que novas desembarcam. O shopping não comenta detalhes, mas os lojistas alegaram altos valores dos contratos e fracasso em rever as condições, revisão de localização e impactos da pandemia.

O Praia de Belas foi muito afetado pelas mudanças nas rotinas de tribunais no entorno e unidades corporativas, que passaram a adotar a jornada mista, com trabalho em escritório e em casa. O fluxo até hoje não voltou ao período pré-Covid.

Entre as aquisições em 2022, estão a filial da bandeira de moda australiana Cotton On e mais 19 operações, como as gaúchas Casa Maria e Bottero e nacionais Giraffas e Reserva.

Os reforços para este ano incluem Pegada, em calçados, e cafeteria Cheirin Bão, Restora Phones Expert, de serviços para equipamentos Apple, e hamburgueria Bullguer. A Lupo vai expandir a área que ocupa. Todas as informações são repassadas pelo shopping.

Lojas que abriram desde 2022 no Praia de Belas Shopping: