Atacarejo do Carrefour abre 300 vagas no Rio Grande do Sul

Enquanto transforma lojas BIG em sua bandeira e estilo, o atacarejo Atacadão, do grupo Carrefour no Brasil, abre vagas de emprego em unidades no Rio Grande do Sul. São 300 postos em oito lojas, informa a rede em nota.

Os empregos são para as lojas situadas em Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Lajeado, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Sapucaia do Sul.

"As vagas englobam diversos cargos, desde operacionais a líderes de setor e níveis técnicos, de informática e manutenção", detalha a varejista, considerada a maior em número de lojas no País.

Na loja da Zona Sul, estão 170 vagas, o maior número na leva de contratações anunciada. Para a loja que está sendo convertida, candidatos devem enviar currículo para [email protected]

Para as demais operações, os interessados devem enviar currículos para [email protected] . No assunto da mensagem, deve ser indicada a cidade pretendida. Também pode entregar o documento na filial. As inscrições vão até 9 de outubro.

Além das unidades BIG que vão virar Atacadão, tem ainda as bandeiras Maxxi Atacado, Sam's Club e Nacional, que fizeram parte da compra da operação do grupo BIG, em 2021 e que teve a liberação para assumir as unidades este ano.

A integração das lojas Maxxi devem elevar o atacarejo a 4,2 mil trabalhadores no Estado, segundo o CEO do Atacadão, Marco Oliveira. O atacarejo tinha 13 unidades antes da compra do grupo BIG e 2,7 mil funcionários. O grupo Carrefour, com todas as marcas que atuam no Rio Grande do Sul, soma mais de 14,6 mil vagas, 15% do total de postos da varejista, que soma mais de 96 mil empregados.

O Carrefour Brasil, maior varejista brasileiro e segunda maior operação do grupo francês no mundo e tem mais de 720 pontos de vendas no País. O faturamento foi de R$ 81 bilhões em 2021.